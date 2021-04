Cykelklassikeren Paris-Roubaix er udskudt til oktober

For andet år i træk kommer coronapandemien på tværs af det prestigefyldte cykelløb Paris-Roubaix.

På grund af skærpede restriktioner i dele af Frankrig er det ikke muligt at afvikle løbet som planlagt 11. april.

I stedet bliver forårsklassikeren til et efterårsarrangement. Den Internationale Cykelunion (UCI) skriver i en pressemeddelelse, at løbet nu er programsat til 3. oktober.

Sidste år blev løbet også i første omgang flyttet fra forår til efterår, men endte med helt at blive aflyst.

Ved den lejlighed skulle man for første gang have afviklet et Paris-Roubaix for kvinder. Nu er det planen, at kvinderne debuterer på de berygtede nordfranske brosten dagen før mændenes løb, altså 2. oktober.

- For UCI og cykelverdenen er det meget vigtigt, at begge løb finder sted i 2021, og jeg er glad for, at vi har fundet en ny dato, der passer alle parter, siger UCI-præsident David Lappartient.

Udsættelsen kommer ikke som det store chok, efter at de franske myndigheder i sidste uge varslede skærpede restriktioner for at bekæmpe smittespredningen.

Avisen Le Parisien skrev således allerede 24. marts, at arrangørerne havde opgivet at gennemføre løbet på den planlagte dato.

Med flytningen er der lagt op til en travl første weekend i oktober. I den internationale cykelkalender finder man allerede et andet større løb, Sparkassen Münsterland Giro, 3. oktober.

Dagen før køres to velkendte efterårsløb i form af Giro dell'Emilia i Italien og belgiske Eurométropole Tour.

De kommer givetvis til at stå i skyggen af det berømte brostensløb, hvis historie strækker sig helt tilbage til 1896.

Paris-Roubaix er et af cykelsæsonens fem såkaldte monumenter, der er betegnelsen for de mest prestigefyldte endagsløb.

Et af de andre, Flandern Rundt, køres på søndag. De tre øvrige er Milano-Sanremo, Liège-Bastogne-Liège og Lombardiet Rundt.

Hans største triumf nogensinde

Trækker skilsmissen tilbage

Slå dig slank: Op til 800 kalorier i timen