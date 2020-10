Cykelløbet Paris-Roubaix er aflyst

Cykelmonumentet Paris-Roubaix er aflyst.

Det meddeler løbsarrangørerne på løbets officielle Twitter-profil.

Løbet, der skulle have været afviklet 25. oktober er aflyst, efter at den franske sundhedsminister, Olivier Véran, i går meddelte, at man er i højeste corona-beredskab i Lille-området.

Artiklen fortsætter under Twitter-opslaget:

- Efter den franske regerings restriktioner må vi desværre meddele, at Paris-Roubaix og Paris-Roubaix Femmes er aflyst, lyder det i pressemeddelelsen.

Forårsklassikeren skulle oprindeligt have været kørt 12. april, men grundet corona-pandemien blev det udskudt til oktober. Det skulle have været 118. udgave af løbet og på trods af den triste besked, meddeler arrangørerne, at de glæder sig til næste års udgave, der bliver kørt 11. april 2021.

Der var eller lagt op til et historisk cykelløb, hvor der for første gang i historien var arrangeret et løb for kvinderne på brostensvejene i Frankrig.

30. september meddelte arrangørerne af en anden cykelklassiker, Amstel Gold Race, at man ligeledes måtte aflyse årets løb grundet coronasituationen i Holland.

Skandale i Giro'en: Rytter kvæstet af løst hegn

Hentet af ambulance: Nu er der nyt

Anklage: DCU-boss ignorerede coronaregel

Tæt på at bløde ihjel