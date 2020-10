Cykelrytter fyret efter Trump-opbakning

Cykelholdet Trek-Segafredo har suspenderet den unge amerikanske rytter Quinn Simmons på grund af udtalelser, han har fremsat på sociale medier.

Det oplyser Trek i en meddelelse. Udtalelserne er ikke er i overensstemmelse med holdets værdier, lyder det.

- Desværre er Quinn Simmons kommet med udtalelser online, som vi anser som splittende, opildnende og skadelige for holdet, professionel cykling, tilhængere og den positive fremtid, som vi håber at bidrage til at skabe for sporten, skriver Trek.

Hold øje med dem: De billige guldkorn i manager-spillet

- Derfor vil han ikke køre for Trek-Segafredo, indtil andet bliver oplyst.

Blandt Quinn Simmons' holdkammerater er Mads Pedersen.

Quinn Simmons blev verdensmester for U23-ryttere i Harrogate, England sidste år. Her flankeret af Alessio Martinelli fra Italien til venstre og landsmanden Magnus Sheffield til højre. Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix

Trek-Segafredo understreger i meddelelsen, at det støtter retten til frit at udtrykke sig.

- Men vi stiller folk til ansvar for deres ord og handlinger, skriver holdet.

Ifølge cyclingtips.com har den 19-årige og hvide Quinn Simmons på sociale medier udtrykt støtte til USA's præsident, Donald Trump. Men det er ikke det, der nu giver ham problemer, skriver onlinemediet.

Det er derimod hans brug af en mørkebrun emoji af en hånd, der vinker farvel, som reaktion på et kritisk opslag om Trump, der har udløst negative kommentarer på sociale medier ifølge cyclingtips.com.

I et tweet skriver Trek-Segafredo, at det vil hjælpe den 19-årige Quinn med at forstå, hvilken tone og sprogbrug en atlet i hans position bør anvende på sociale medier.

Se også: Dette billede går nu verden rundt

Se også: Trump håner sort stjerne

Se også: Han vader i nederlag

LIVE: Se Glasgow Rangers-Galatasaray i Europa League-duel