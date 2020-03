Cykelrytter kørt ned og overfaldet

Lørdag midt på dagen var Harm Vanhoucke fra cykelholdet Lotto-Soudal ude for en ubehagelig oplevelse, da han trænede i det vestlige Belgien tæt på den franske grænse.

Det skriver den 22-årige rytter på sin egen Facebook-profil.

'Et opslag, jeg ville foretrække ikke at slå op.'

'Omkring kl. 12. blev jeg kørt ind i og af vejen i Aalbeke på Aalbeeksegade af en sort varevogn. Han (en mand på 40-50 år og kraftig bygget) kom aggressivt ud, og jeg opfordrede ham til at holde afstand.'

'Efter jeg sagde det, slog han mig flere gange i ansigtet. Det er alt andet end normalt i tider med corona. Hvis nogen kender denne person, så send mig en besked.'

Flere har efterfølgende kommenteret opslaget med deres holdning til overfaldet.

Rita Carrein skriver: 'Skamfuldt! Håber, du kommer dig hurtigt!'

Paul Truyen skriver: 'Det hører ikke til nogen steder. Corona eller ej.'

Maryse Stevens skriver: 'Skandaløst! Pas på dig selv.'

Belgien har forbudt enhver ikke-væsentlig rejse, men det er stadig tilladt at træne alene, hvilket Harm Vanhoucke gjorde i arbejdsøjemed.

Ser sig sure på cykelryttere

Episoden sker fem dage efter, at professionelle ryttere i Italien, som også har tilladelse til at træne alene udenfor, er blevet chikaneret af bilister.

Flere har set sig vrede på rytterne, der ved styrt eller skader kan få brug for hospitalshjælp hos et sundhedsvæsen i Italien, som er voldsomt overbelastet.

Det har blandt andet fået Filippo Fiorelli fra cykelholdet Bardiani-CSF til at skrive en besked på Facebook.

'Til den person, der fornærmede mig og kørte inden for et par centimeter til mig på den tomme vej. Jeg var ikke ude at hygge mig, jeg gjorde bare mit job.'

I Spanien er det blevet forbudt at cykle udenfor. Danske Mads Würtz Schmidt fortæller, at han bliver sindssyg, hvis han ikke kan komme ud at cykle. Læs mere om det LIGE her.

