Cykelrytter slår toppolitikers kat ihjel

Antonio Tiberi er ked af det.

Men han er ikke helt så ked af det som Federico Pedini Amati.

Værst af alle har katten det. For den er død.

Den tilhørte ovenstående Pedini Amati. Lige indtil 21. juni sidste år, hvor den blev ramt af et skud fra et luftgevær af typen Hatsan BT65 SB Elite.

Det skete i San Marino, og skytten var Tiberi.

Han har nu fået en dom samme sted. Han skal betale Pedini Amati 4000 euro - svarende til lige knap 30.000 kroner.

Det er jo alt i alt en tragedie, og så sidder du måske og tænker, hvorfor du dog er endt på ekstrabladet.dk og læser om et drab på en kat i Sydeuropa. Og måske spørger du dig selv, om der var tale om et overlagt mord.

En del opmærksomhed

Vi begynder med det groteske: Det var et overlagt mord. Tiberi indrømmede i retten i november, at han sigtede på katten, da han fyrede våbnet af. Men han gjorde det kun, fordi han ikke troede, haglet ville kunne dræbe noget som helst (hvilket måske nok kan virke lidt naivt).

Og på det punkt kan vi undskylde den 21-årige Tiberi, der virkelig ikke er skarpskytte. Han er cykelrytter. Endda professionel. Og han kører sågar sammen med Mads Pedersen hos Trek-Segafredo. Og fordi katten tilhørte Pedini Amati, der er politiker i San Marino, har sagen fået mere opmærksomhed end andre tilsvarende drab på katte i Italien og San Marino.

Federico Pedini Amati er en højtstående politiet i San Marino. Han har tidligere været såkaldt Secretary of State, hvilket to politikere deles om at være et halvt år ad gangen - og som svarer til statsminister i det lille land. Foto: Nick Zonna/Ritzau Scanpix

Ifølge forklaringer i retten sad Tiberi i sin vindueskarm hin skæbnesvangre dag sidste sommer og hyggede sig med sit skarpladte våben, som han havde købt ugen forinden. Han valgte derpå at affyre isenkrammet i retning af Jacopo Istriani-gaden, hvor den stakkels kat kom spadserende i al sin ynde og pragt.

Det blev det sidste, den gjorde. Haglet borede sig ind i kræets hoved og tog livet af det, så det sandsynligvis ikke mærkede det mindste. Og det er jo godt.

Da det gik op for den forfærdede Pedini Amati, kontaktede han omgående politiet, og en kortvarig efterforskning tog sin begyndelse.

Dumt og hensynsløst

Antonio Tiberi kan fortsætte sin lovende karriere. En anelse fattigere, med ar på sjælen, men så heller ikke mere end det. Han vandt bronze på enkeltstarten ved junior-EM i 2018, og han har siden kørt både Vuelta a España og Giro di Lombardia. Senest blev han sågar nummer syv samlet i UAE Tour i sidste uge.

- Min hensigt var at måle våbnets skydeevne. Så jeg sigtede på et vejskilt. Jeg må indrømme, at jeg også forsøgte at ramme katten, hvilket var dumt og hensynsløst, og til min overraskelse ramte jeg den faktisk. Jeg havde ikke tænkt mig at slå den ihjel, sagde han i retten i november.

Det bør også lige nævnes, at Tiberi ikke tidligere er dømt for lignende forbrydelser. Og det er tvivlsomt, om det sker igen.

Drabsmanden, der er italiener, men bor i skattelyet San Marino, skal i øvrigt prise sig lykkelig over geografien. Var det sket i Italien, der som bekendt omkranser det lille land, der arealmæssigt fylder to tredjedele af det areal, Aarhus dækker, havde Tiberi risikeret fængselsdom. Strafferammen for den, ’der af grusomhed eller uden nødvendighed forårsager et dyrs død, straffes med fængsel fra fire måneder til to år’, som det står skrevet i den italienske straffelov.

Kattens ejer er dog stadig forarget over dommen.

- Katten generede ikke nogen. Vi havde haft ham i lang tid, og min treårige datter elskede ham. Man kan ikke slå et dyr ihjel og slippe med en bøde på 4000 euro, siger han, mens han dog glæder sig over, at Tiberi har indrømmet forbrydelsen.

