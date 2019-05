Cykelrytter tæt på at torpedere hundelufter

Selv verdens bedste cykelryttere kan komme i problemer på blot 3780 meter. Det var tirsdagens prolog i etapeløbet Romandiet rundt et godt eksempel på.

Her valgte en tilskuer nemlig at ignorere alle regler, da han på opløbsstrækningen hoppede over afspærringen for at krydse vejen.

Uden at se sig for trak han sin lille hund med sig og var tæt på at hamre ind i FDJ-rytteren Kylian Frankiny.

Schweizeren var på hjemmebane tæt på at slutte dagen på næsen i asfalten, men heldigvis for ham havde han netop hævet hovedet fra den aerodynamiske position og undgik derfor behændigt kollisionen.

Og det er nok mest for den episode, at den 25-årige schweizer kommer til at huske prologen for. I mål blev han nemlig en beskeden nummer 126, 29 sekunder efter Slovenske Jan Tratnik (Bahrain-Merida), der slog landsmanden og klassementfavoritten, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) med tre tiendedele af et sekund.

Frankiny var ikke den eneste, der kom i problemer på den teknisk krævende rute i og omkring Neuchâtel.

Tempo-specialisten Victor Campenaerts (Lotto-Soudal), der kørte sit første løb, siden han 16. april satte timeverdensrekord i Mexico, måtte i et venstresving ned at ligge, da hans baghjul skred ud.

Turen i asfalten kostede den 27-årige belgier tid og momentum, og han sluttede som 139. og sidste mand.

Seks danskere er til start i løbet - Asbjørn Kragh Andersen (Sunweb) var bedst blandt dem på en 35.-plads, 1ti sekunder efter Tratnik.

