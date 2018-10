Cykelryttere vælter på stribe: Her går det helt galt i regn-mareridt

Under cykelløbet Gran Piemonte regnede det så meget, at en massiv mængde ryttere havnede i et kæmpe styrt

Et ganske forfærdeligt regnvejr ramte torsdag den 102. udgave af cykelløbet Gran Piemonte.

Som konsekvens endte flere ryttere og sågar en motorcykel med at få fejet hjulene væk under sig og styrte under det italienske løb.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

På optagelser fra cykelløbet kan man se, hvordan det grusomme vejr har nedlagt en større gruppe ryttere i feltet.

På den våde vej ligger cykler, som spredt for vinden, mens rytterne sidder ved siden af eller prøver at komme op på cyklen igen.

Senere i løbet styrtede en motorcykel, men det store mandefald kom med blot tre kilometer til mål.

Her gik det ud over Bardiani-køreren Mirco Maestri, der lå forrest i feltet. På vej rundt i en rundkørsel mistede italieneren cyklen under sig og gled hen over asfalten, mens han kunne se sin topplacering forsvinde i horisonten.

Se de voldsomme styrt i videoen øverst i artiklen.

Løbet blev vundet af Sonny Colbrelli fra Bahrain-Merida Pro Cycling Team.

Der var også flere danske deltagere i aktion på de våde veje i Italien.

Mikkel Honoré og Matti Breschel endte henholdsvis på en 21. og 50.-plads, mens Kasper Asgreen, der forrige måned vandt VM i holdtidskørsel med sit Quick Step-mandskab, måtte udgå efter godt fire timer i sadlen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mark Cavendish var ligeledes udsat for et voldsomt salto-styrt under Milan-San Remo i marts (Video: SNTV)