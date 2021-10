Cykelrytters mareridt: Overfaldet med machete

En ellers rolig træningstur blev forvandlet til et sandt mareridt for Alpecin-Fenix-rytter Alexandar Richardson.

Han beretter om hele historien på sin Instagram-profil.

Den 31-årige cykelrytter skriver, at han torsdag blev overfaldet i Richmond Park i London og kalder det 'ret chokerende'.

'Var ved at afslutte min træning omkring kl. 15, da to motorcykler med fire mænd og elefanthuer begyndte at følge mig. Jeg vidste, at de ville tage min cykel og begyndte at tænke på, hvad jeg bedst kunne gøre.'

Alexandar Richardson forklarer, at han prøvede at køre væk, men at en af motorcyklerne kørte ind i ham med 60 km/t. Han holdt fast i cyklen, mens han blev trukket 100 meter langs jorden.

'Efter dette trak de en 15 tommer (38 centimeter, red.) machete, og jeg lod dem tage cyklen. Jeg er temmelig forslået med en hævet hofte.'

Cykelrytteren har lagt et blodigt billede op på Instagram og opfordrer folk til at være forsigtige i området.

Politiet i London har bekræftet, at de torsdag kl. 16.01 blev kaldt ud til et røveri i Richmond Park, hvor en gruppe mænd havde overfaldet en mand og derefter stjålet hans cykel, skriver lokalmediet MyLondon.