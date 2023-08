Cykelstjerne åbner vildt luksusresort

Den tredobbelte verdensmester Peter Sagan åbner et lækkert cykelresort i sit hjemland, Slovakiet

Hvis du er en rejselysten cyklist, som gerne vil bo i lækre omgivelser på din cykelferie i Østeuropa, så åbner cykelstjernen Peter Sagan måske stedet for dig.

Den slovenske verdensstjerne oplyser nemlig på sin Instagram-profil, at han åbner et 'SP Resort' i sin hjemby, Zilina i Slovakiet.

Det er et luksusresort, der er tiltænkt både hårdkogte fans og nysgerrige rejsende.

Resortet har alt, man kan ønske sig; lækre omgivelser i det smukke slovakiske landskab, et spa- og wellnesscenter, en restaurant, et fitnesscenter og - måske væsentligst af alt - cykelmuseet Peter Sagan Hall of Fame, hvor du kan gå på opdagelse i stjernens vilde karriere.

Derudover er der 12 hotelværelser, som er tematiseret efter Peter Sagans sejre i hans glorværdige karriere.

Her er der værelser, der er dedikeret til alt fra hans sejre i Grand Tour-løbende Tour de France og Vuelta a España til klassikere som Flandern Rundt, og sågar også et mountainbike-værelse, som hylder hans fortid som juniorverdensmester i dén disciplin.

I øjeblikket holder Sagan dog fokus på cyklen frem for resortet, da han i øjeblikket er i Glasgow inden VM-landevejsløbet, som køres søndag.

Dét verdensmesterskab bliver dog Sagans sidste, da han stopper karrieren efter denne sæson.

Peter Sagan forventer at åbne resortet engang i efteråret.