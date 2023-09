Cykelstjerne er vågnet: Ude af kunstig koma

Cykelrytteren Nathan Van Hooydonck er vågen igen, efter at han har været i kunstig koma som konsekvens af en bilulykke

Cykelrytteren Nathan Van Hooydonck er vågen igen, efter at han har været i kunstig koma som konsekvens af en bilulykke.

Hans tilstand er ikke kritisk, oplyser hans hold, Jumbo-Visma, på den sociale platform X.

Cykelholdet skriver desuden, at den stærke belgier ikke lider af skader forårsaget af bilulykken.

- Yderligere medicinske undersøgelser skal nu fastslå, hvorfor Nathan fik det dårligt, da han kørte sin bil, lyder det fra Jumbo-Visma.

Flere belgiske medier, heriblandt Het Laatste Nieuws og Het Nieuwsblad, omtalte tidligere tirsdag ulykken, der skete i byen Kalmthout nord for Antwerpen.

Ifølge medierne ventede Van Hooydonck, der havde sin gravide kæreste på passagersædet, ved et lyskryds, hvor han skulle han have fået et ildebefindende.

Det fik ham uforvarende til at træde på speederen, hvorefter hans bil ramte fem andre biler på den anden side af krydset, inden den stoppede.

Senere på dagen bekræftede Jumbo-Visma, at Nathan Van Hooydonck var i kunstig koma.

Belgieren har under Tour de France de seneste to år været en vigtig hjælperytter for Jonas Vingegaard, som vandt begge udgaver af verdens største cykelløb.

Jonas Vingegaard og de øvrige Jumbo-Visma-ryttere fik nyheden om deres holdkammerat før tirsdagens etape, som den danske stjerne endte med at vinde.