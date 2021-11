Cykelstjerne fjerner kontroversiel video

Det går ikke stille for sig på Magnus Cort og Michael Valgrens hold, EF Education-Nippo, for tiden.

For lidt over en uge siden fyrede holdet først rytteren Sergio Higuita og dernæst Lawson Craddock, efter at de til offentlige arrangementer havde kørt på cykler sponseret af det hold, de skifter til efter nytår - begge blev dog taget til nåde efter at have undskyldt.

Nu er en af holdets største stjerner colombianske Rigoberto Urán så røget ud i et uvejr på de sociale medier. En regulær shitstorm faktisk.

Grunden er, at han onsdag slog en video op til sine 1,4 millioner følgere på Twitter, hvor han træner på sin cykel - men det kuriøse er, at han i en bæresele transporterer sin otte måneder gamle datter på maven. Han har hjelm på - hun har ikke. Og det er i det hele taget ikke helt i tråd med de fleste landes anbefaling af transport af børn på cykel.

Mens mange så det som et smukt og sjovt øjeblik, at pigen med navnet Carlota med cool solbriller på havde det sjovt med sin far. Men flere følgere opponerede kraftigt mod stjernens video.

De så det i stedet som en meget lidt trafiksikker børnetransport - og det lod de den 34-årige colombianer forstå.

Han forstod tilsyneladende beskeden og slettede senere opslaget.

Urán, der har kørt sig til andenpladser i både Tour de France og Giro d'Italia - og vundet etaper i begge Grand Tours - vil som Cort og Valgren også optræde for EF Education-Nippo i den kommende sæson