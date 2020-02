Cykelstjerne kørt ned af flugtbilist

Den spanske cykelrytter Mikel Landa blev lørdag ramt af en bil under træning

Han sidder på sygesengen med løftet tommelfinger, men det kunne være gået så grueligt galt.

Lørdag morgen var cykelrytteren Mikel Landa fra holdet Bahrain-McLaren som så mange andre dage ude på landevejene for at træne med en makker.

Her bliver han ramt af en bilist bagfra. Det fortæller den 30-årige spanier selv på Twitter.

Esta mañana mientras entrenaba con un amigo, un coche nos ha embestido por detrás, dándose a la fuga. Las primeras pruebas confirman que todo está bien. Espero en los próximos días volver a los entrenamientos. pic.twitter.com/EfXWjfJEiT — Landa Meana (@MikelLandaMeana) February 1, 2020

'I morges (lørdag, red.) mens jeg trænede med en ven, ramte en bil os bagfra og stak af. De første tests viser, at alt er fint. Jeg håber på at kunne træne igen inden for de næste dage'.

Mikel Landa har flere meritter på sit cv. Han har vundet tre etaper i Giro d'Italia, en enkelt i Vuelta a España, mens det er blevet til løbssejre i Giro del Trentino og Vuelta a Burgos.

Dansk talent død

Mens Mikel Landa slap med skrækken, gik det helt galt under det danske løb Tour de Himmelfart i sommer. Her mistede den 18-årige cykelrytter Andreas Byskov Sarbo livet, da en 27-årig kvindelig bilist havde forvildet sig ind på løbsruten og ramte danskeren.

En dom har efterfølgende slået fast, at kvinden ikke var skyld i cykelrytterens død. Skiltningen ved cykelløbet var ringe, og hjemmeværnsfolk advarede ikke kvinden før et sving, fastslår dommen.

