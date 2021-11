Cykelstjerne løber kanon-maraton

Det er ikke kun på cyklen, at Adam Yates er hurtig. Det er han såmænd også, når han løber en tur. Rigtig hurtig faktisk.

Det beviste den 29-årige Ineos-rytter i søndagens maraton i Barcelona.

Her holdt den britiske bjergrytter et flot tempo. Det resulterede i den meget respektable tid 2.58,43 timer, hvilket gav en samlet placering som nummer 584.

Slet ikke helt skævt, når man tænker på, at han som cykelrytter - trods højt kondital - ikke decideret er trænet i løb.

Det er dog langt fra første gang, at cykelryttere på den måde har hævdet sig i maratonløb.

Således var det en stor historie, da Lance Armstrong inden sin livslange dopingkarantæne løb et par maratonløb i 2006 og 2007. Begge under tre timer - det bedste på 2.46,43 timer.

Det er dog ikke det bedste blandt tidligere cykelryttere.

Den tidligere verdensmester på såvel landevej som enkeltstart Abraham Olano gennemførte nemlig maratonløbet i San Sebastián i 2006 i den flotte tid 2.39,19 timer. Og Rolf Aldag havde også god fart i benene, da han løb maraton i Hamburg i 2006 og klarede de 42,195 km på 2.42,57 timer.

Desuden har franske Laurent Jalabert løbet et maraton på under tre timer. Det skete i New York i 2005, hvor han løb i 2.55,39 timer.

Danske Brian Holm har også løbet meget, og han debuterede i Copenhagen Marathon i 2000 med en tid på 2.58,03 timer. Også han var som de førnævnte cykelkoryfæer hurtigere end Adam Yates.

Men Yates er altså også fortsat aktiv som cykelrytter og blot i gang med sin vinterpause. Men det kan jo være, at han giver den et skud mere, når han en dag lægger cykelskoene på hylden.