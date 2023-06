Cykelstjerne måtte genoplives efter et voldsomt styrt

Cykelrytteren Gino Mäder måtte genoplives, efter at han styrtede ud over en skrænt på en nedkørsel på torsdagens etape i Schweiz Rundt.

Det skriver løbsarrangørerne i en udmelding på dets profil på Twitter.

Magnus Sheffield fra Ineos-holdet styrtede samme sted som Mäder på nedkørslen fra stigningen Albula Pass. Begge ryttere røg ud over skrænten i høj fart.

- Løbslægen var på stedet for ulykken inden for to minutter. Magnus Sheffield var til at komme i kontakt med. Han blev transporteret til Samedan-hospitalet med skrammer og en hjernerystelse.

- Gino Mäder lå i vandet og var ikke til at komme i kontakt med. Han blev med det samme genoplivet og derefter transporteret til Chur-hospitalet med en luftambulance (helikopter, red.).

- Omfanget af hans skader er endnu ikke fuldt klarlagt, lyder det fra løbsarrangørerne.

Redningsfolkene var hurtigt omkring Gino Mäder efter styrtet. Foto: Zac Williams/SWpix.com/Shutterstuck/Ritzau Scanpix

Det schweiziske medie RSI Sport skriver, at 26-årige Mäders tilstand er stabil.

Schweizeren har siden 2021 kørt for Bahrain-Victorious og har blandt andet en etapesejr i Giro d'Italia samt i Schweiz Rundt på cv'et. Begge sejre fandt sted i 2021.

Rytterne kørte på de sidste kilometer af torsdagens etape på nedkørslen fra Albula Pass-stigningen.

Torsdag aften - efter nyheden om Gino Mäders tilstand er kommet ud - skriver den belgiske stjerne Remco Evenepoel på Twitter, at han håber, at afslutningen på etapen giver stof til eftertanke for både løbsarrangørere og ryttere.

- Mens en afslutning på toppen sagtens havde kunnet lade sig gøre, så var det ikke en god beslutning at lade os slutte ned ad denne farlige nedkørsel.

- Som ryttere bør vi også tænke på de risici, vi tager på vej ned af et bjerg. Mine tanker og styrke er hos Gino Mäder og Magnus Sheffield, skriver Evenepoel på Twitter.