Cykelstjerne risikerer fem års fængsel i stor skandale

Østrigske Georg Preidler er blevet anklaget for bedrageri for sin indblanden i dopingskandalen 'operation Aderlass' - han kan idømmes op til fem års fængsel, hvis han bliver fundet skyldig

Efter adskillige måneders efterforskning er tiltalen mod den tidligere østrigske cykelrytter Georg Preidler nu klar.

Det østrigske telegrambureau APA beretter således, at anklagemyndigheden i Innsbruck tiltaler ham for 'alvorligt bedrageri', efter at han har indrømmet at have fået udtaget blod af den skandaliserede doping-læge Mark Schmidt.

Schmidt er central i den såkaldte 'Operation Aderlass', der rullede under VM i langrend i februar, hvor politiet blandt andet tog østrigske Max Hauke på fersk gerning med kanyle i armen, og derefter forgrenede sig ind i cykelsporten.

Preidler nægter dog, at han nogensinde har fået genindsprøjtet sit blod og dermed bloddopet sig.

Af anklageskriftet fremgår det blandt andet, at Preidler 'regelmæssigt har bloddopet sig og desuden taget væksthormon startende fra Giro d'Italia i foråret i 2017 og lige indtil hans tilståelse.'

At det er kommet så vidt for Preidler skyldes, at han kørte VM i Innsbruck i 2018, hvor han kontraktligt havde forpligtet sig til at følge antidopingreglerne. Doping er ulovligt i Østrig, og da Preidler dermed brød loven, bliver han altså anklaget for bedrageri, der estimeres til et beløb på knap to millioner kroner.

Strafferammen for den slags går fra et halvt til fem års fængsel.

En anden tidligere østrigsk cykelrytter, Stefan Denifl, har ligeledes indrømmet at have fået tappet blod af Mark Schmidt, der på sin klinik i tyske Erfurt har fået beslaglagt 40 blodposer.

Denifl har dog valgt at acceptere sin dom på fire års karantæne, mens Preidler valgte at appellere kendelsen.

