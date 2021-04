Cykeltalent siger stop: - Jeg græd på cyklen

For Theo Nonnez sluttede festen, inden den for alvor kom i gang.

Den 21-årige franskmand lignede ellers et godt bud på en kommende cykelstjerne, men efter blot to år som professionel må han kaste håndklædet i ringen.

Han har været tilknyttet udviklingsholdet for det franske storhold Groupama-FDJ med henblik på at køre for dem en dag - men det kommer altså ikke til at ske. Det fortæller han til holdets hjemmeside.

- Efter lidt mere end to år på 'Conti' Groupama-FDJ, der var det første hold til give mig chancen blandt de professionelle, har jeg besluttet at indstille min karriere.

- Jeg har taget den beslutning efter en lang refleksions-periode. Jeg synes godt, at man kan kalde det udbrændthed - selvom det snarere er en kombination af mange ting, der har bragt mig til dette punkt.

- Jeg er ikke ked af at tage denne beslutning. Faktisk giver den mig igen håb. Jeg var kommet ind i en ond spiral, og jeg turde ikke at tale med nogen om, hvordan jeg havde det.

- Jeg har indset, at jeg gjorde det rette ved at bryde tavsheden, for jeg ved ikke, hvad der ville være sket, hvis jeg havde tiet længere, siger Theo Nonnez.

Nonnez var blandt de første ryttere på FDJ's udviklingshold, da det blev etableret i 2019. Her havde han i flere år hævdet sig i ungdomsløbene, efter at han i 2016 blev fransk mester i juniorrækken.

Alt så godt ud for den unge franskmand - men kort før jul ved forberedelserne til den nye sæson kom det afgørende vendepunkt. Paradoksalt nok kort efter, at han til holdets hjemmeside lige havde bedyret, at han var fuld af motivation til den kommende sæson.

- Jeg tog på en træningstur for mig selv - det gør jeg tit, når jeg har træningsøvelser, jeg skal have klaret.

- Vejret var ikke godt. Jeg var ikke motiveret, og efter en snes minutter brød jeg sammen. Jeg græd på cyklen.

- I det øjeblik sagde jeg til mig selv. 'Theo, du bliver nødt til at stoppe alt det her - der skal ske en ændring, der er noget, der ikke stemmer.'

Han peger selv på, at det er den meget dedikerede livsstil, en professionel cykelrytter skal leve under, der har fået has på ham. Fra han stod op om morgenen, til han gik i seng om aftenen, tænkte han kun på cykling. Alle hans handlinger drejede sig om at blive en bedre cykelrytter, og han flyttede endda væk, så han kunne undgå at se sine venner og sin familie.

Men det blev for meget. Han sygemeldte sig fra til holdets træningslejr i januar og kort efter måtte han konstatere, at han ikke kunne fortsætte.

Groupama-FDJ har betalt et universitetskursus i kommunikation til Theo Nonnez, og han håber på at kunne fortsætte af den vej i stedet.

Ser du fodbold - og vil du se det uden VAR? Så kan du se alle 2. divisionskampe live i Ekstra Bladet+