Cykelunion leder efter ny vært for landevejs-DM i 2020

DM i landevejscykling i 2020 skal alligevel ikke køres i Give, oplyser Danmarks Cykle Union (DCU) i en pressemeddelelse.

Arrangementet i Give er flyttet til 2021, og DCU leder i stedet efter en ny dato og en ny arrangør for DM i år.

DM skulle have været afviklet 18.-21. juni, men allerede for tre uger siden blev det besluttet at udskyde arrangementet på ubestemt tid på grund af coronapandemien.

Nu ligger det fast, at Give Cykelklub og Vejle Kommune beholder værtskabet, men at det altså bliver rykket til næste år.

- Vi er så glade for, at det store arbejde, som alle de frivillige, klubben og kommunen har lagt i at skabe et godt DM, bliver belønnet, siger formand for Give Cykelklub Kurt Gjødsbøll.

- Vi har gjort alt for at lave spændende ruter og et flot arrangement i byen, og vi glæder os kolossalt til at få besøg af de mange store ryttere og hele den store DM-fest til næste sommer – det er dét, vi har drømt om og arbejdet for, siger han.

Mens Give Cykelklub altså kan se frem til 2021, er der fortsat usikkerhed om afviklingen af mesterskaberne i år.

DCU arbejder på at finde en alternativ dato og en ny arrangør.

Et eventuelt nyt arrangement i 2020 skal finde sted 'i løbet af efteråret et andet sted i landet', lyder det i pressemeddelelsen.