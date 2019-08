Cykelverdenen græder: Dansker helt tæt på dødsstyrt

Kæmpe tragedie: Stortalent død efter ulykke

Store dele af cykelverdenen er i sorg, efter at den 22-årige belgiske rytter Bjorg Lambrecht døde mandag efter et styrt på 3. etape i Polen Rundt.

Lambrechts hold, Lotto Soudal, bekræftede mandag nyheden på Twitter, og siden er det strømmet ind med tilkendegivelser om sympati og sorg.

Vinderen af 3. etape, Pascal Ackerman fra holdet Bora-Hansgrohe, fortæller, at hans tanker går til Lambrechts nærmeste.

- I dag betyder resultatet af løbet ikke noget. Jeg var knust over at høre dagens tragiske nyheder, og jeg vil gerne sende min dybeste medfølelse og kondolencer til hans familie og venner og alle på Lotto Soudal, siger Pascal Ackerman.

Også verdensmester Alejandro Valverde har udtrykt sin sorg.

- Jeg er meget berørt over tabet af Bjorg Lambrecht, en cykelrytter, som har vist meget i løbet af de seneste år, skriver spanieren på Twitter.

- Mine dybfølte kondolencer går til familien, venner og holdet.

Bjorg Lambrecht med den hvide ungdomstrøje i årets Criterium du Dauphine. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Bjorg Lambrecht styrtede på den 150,5 kilometer lange etape, som begyndte i Chorzow og havde målstreg i polske Zabrze.

Vejene i Polen var glatte på grund af regnvejr. Han tabte i høj fart kontrollen med cyklen og ramte ind i nogle betonrør i vejkanten.

Quick-Steps danske sportsdirektør, Brian Holm, var ganske tæt på ulykken.

- Vi så, at han var faldet. Man ved ikke, hvad man skal stille op - om man skal stoppe eller lade være, siger han til Cyclingnews.

- Men vi fandt det bedst at overlade det til lægerne. På en eller anden måde kunne man se med alle de mennesker, der var stoppet op, at det ville være slemt.

Løbsdirektør Czeslaw Lang fortæller, at Lambrecht døde, da læger efter styrtet forsøgte at operere ham.

- Det var ikke en meget hurtig nedkørsel. Det var en lige og bred vej. Han tøvede et øjeblik, kørte af asfalten, og så skete tragedien, siger han.

- Skaderne var så alvorlige, at vi tilkaldte en helikopter og en ambulance. Han blev transporteret til et hospital, hvor hans hjerte begyndte at slå igen, men ulykkeligvis døde han, siger han ifølge det polske nyhedsbureau PAP.

Bjorg Lambrecht var i gang med sin anden sæson som professionel, og han var betragtet som et af Belgiens største talenter.

