Cyklede fra Aarhus til Hammel: - Det føles uvirkeligt

En fan har søndag formiddag taget turen fra Aarhus til Hammel på sin racercykel for at mærke den triste stemning i Chris Anker Sørensens hjemby

Iført cykeltøj og hjelm kommer Jakob Vincensen trækkende med sin hvide racercykel. Han har taget cykelturen fra Aarhus til Hammel søndag formiddag.

Det har han gjort for at mærke stemningen i den by, hvor Chris Anker Sørensen er opvokset, og hvor den 37-årige cykelrytters karriere tog sin spæde begyndelse.

- Og måske for at blive bekræftet i, hvad der er sket. Fordi det virker helt uvirkeligt, den nyhed der kom i går aftes, fortæller han til Ekstra Bladet, da de møder ham foran Hammel Cykle Klub.

Jakob Vincensen har fulgt Chris Anker Sørensen, siden han var barn og selv drømte om at blive cykelrytter, og han har altid heppet på ham.

Han fortæller, at han søndag formiddag er kørt gennem Hammels bymidte, hvor han oplevede en trykket stemning i en helt stille by.

Stadig iført cykelhjelm og med hænderne samlet foran sig, fortæller Jakob Vincensen, at Chris Anker Sørensens død er så sørgelig, som noget kan være.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jakob Vincensen foran cykelklubben i den jyske by Hammel. Foto: Claus Bonnerup

BLÅ BOG: Den tidligere cykelrytter Chris Anker Sørensen Foto: Anthon Unger Chris Anker Sørensen har de seneste år gjort sig som cykelekspert på TV2 efter en karriere som professionel cykelrytter. Lørdag døde han på tragisk vis efter en ulykke i Belgien. - Alder: 37 år (død 18. september 2021). - Fødested: Hammel, Danmark. - Nationalitet: Dansker. - Civilstand: Var gift og efterlader sig to døtre. - Cykelkarriere som professionel: 2007-2015: Tinkoff-Saxo. 2016: Fortuneo-Vital Concept. 2017-2018: Riwal. - Største resultater: Dansk mester i linjeløb (2015). Etapesejr i Giro d'Italia (2010). Etapesejr i Dauphiné Libéré (2008). Samlet 14.-plads i Tour de France (2012). Kilder: Procyclingstats.com, billedbladet.dk, tv2.dk og Ritzau. Vis mere Vis mindre

Han har vundet danskernes hjerter

- Hvorfor betyder han så meget?

- Jamen, Chris Anker er vel et eller andet sted den perfekte taber. Han er ikke Danmarks bedste cykelrytter. Og han er nok heller ikke Danmarks femte bedste cykelrytter. Men på en eller anden måde, så har han bare vundet danskernes hjerter med den personlighed, han har.

- Både som cykelrytter, men også som kommentator og som den person, han er. Altid med et smil og et glimt i øjet. Man følte bare med Chris, og man heppede altid på Chris, siger Jakob Vincensen, og fortæller, at han har sovet dårligt i nat, fordi der var en klump i maven på ham.

Og selvom det har været køligt for fingrene at cykle fra Aarhus til Hammel i modvind, så har turen været det hele værd.

- Det giver helt vildt meget mening for mig. Bare at stå her og mærke stemningen. Det gør det mere virkeligt, for det føles uvirkeligt derhjemme.

Der er blomster, lys og snøfler foran cykelklubben i den lille jyske by. Foto: Claus Bonnerup

I Hammel Cykle Klub hænger et foto af den tidligere stjerne. Foto: Claus Bonnerup