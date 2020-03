Cykling forbudt i Spanien: - Jeg bliver sindssyg

Da Mads Würtz Schmidt i søndags rullede ud i landskabet omkring Girona sammen med andre medlemmer af den efterhånden store koloni af danske professionelle cykelryttere i byen, blev det hans foreløbigt sidste tur på egnen på grund af corona-smittefare.

Würtz Schmidt og træningskammeraterne Lasse Norman Hansen, Julie Leth, Casper Pedersen, Michael Carbel, Mikkel Bjerg, Emma Norsgaard og Cecilie Uttrup forstod snart, at de risikerede både anholdelse og bøde, hvis de fortsatte træningen udendørs.

De hastede hjem, og på grund af et udgangsforbud mandag har ingen af dem cyklet under åben himmel siden. For Mads Würtz Schmidt kommer en planlagt rejse til Danmark onsdag derfor som en velsignelse.

- Jeg bliver sindssyg, hvis jeg ikke kan komme ud at cykle. Jeg er vant til at bruge min krop og brænde noget energi af, siger Mads Würtz Schmidt.

- Det der med bare at ligge på sofaen hele tiden får mig til at føle mig som et dovent svin. Sådan har alle vi cykelryttere det vist.

- Her i Spanien har der siden mandag morgen været udgangsforbud, hvor kun absolut nødvendige ærinder er tilladte, siger den 25-årige rytter, som har fået besked fra sit holds pressechef om, at de catalanske myndigheder har forbudt al udendørs cykling.

Mads Würtz Schmidt under DM i landevejscykling 2019, som blev afviklet i Esbjerg. Kort efter debuterede han med succes i Tour de France. Foto: Ernst van Norde.

Formålet med opholdet i Danmark var oprindeligt at træne i det kolde, oftest regnvåde nord før klassikerne i Belgien. De er aflyst på grund af coronafrygten, men Würtz Schmidt tager alligevel hjem til Randers, hvor det stadig er tilladt at træne udendørs.

- Jeg har aldrig været bedre kørende, end jeg er lige nu. Min kontrakt udløber i år, og med den form, jeg har nu, ville jeg kunne køre mig til en rigtigt fed kontrakt, er jeg overbevist om.

- Jeg tror, jeg ville kunne tage et skridt op, så hvis man betragter det her ud fra en rent cykelmæssig vinkel, så er det mega ærgerligt, siger Mads Würtz Schmidt i telefonen fra sin lejlighed i Girona.

I modsætning til de fleste af sine kolleger træner Mads Würtz Schmidt ikke indendørs på en såkaldt ‘home trainer’, der trådløst er forbundet med avanceret træningssoftware som det vidt udbredte Zwift. Han foretrækker den ægte vare.

- Jeg er vokset op i Randers, og der kørte vi sgu på landevejen uanset, om det var snestorm eller solskinsvejr, så jeg er vant til at træne udendørs i al slags vejr, siger Mads Würtz Schmidt.

- Jeg har aldrig prøvet Zwift, men der er mange, der siger, at det fungerer udmærket. Jeg er bare lidt mere gammeldags, så jeg har ikke engang en home trainer.

- Jeg aner ikke, hvornår jeg igen skal køre løb, så jeg har bare den plan, at jeg ikke har nogen plan. I Danmark skal jeg bare ud at træne og finde glæde ved at køre på cykel.

- Måske kører jeg en dag bare et par timer, mens jeg en anden dag, hvis vejret er godt, kører fra klokken ni om morgenen til syv om aftenen. Jeg vil bare lade lysten styre min træning og glemme lidt, at det er et arbejde.

- Det er også god træning, siger Mads Würtz Schmidt.

Han forventer, at hans næste cykelløb bliver Critérium du Dauphiné, som køres i den første uge af juni.

Sikker på kontrakt

Mads Würtz Schmidt var kaptajn for Team Postnord Danmark under Danmark Rundt sidste år. Foto: Jens Dresling / Ritzau Scanpix.

Mads Würtz Schmidt er i gang med sin fjerde sæson på World Tour, som er det højeste niveau i cykelsporten. Han kørte i tre sæsoner for Katusha og er nu på lønningslisten på det helt nye World Tour-hold Israel Start-Up Nation.

Hans kontrakt udløber i år, men han føler sig sikker på, at han nok skal forlænge karrieren på højeste plan.

- Jeg er glad for, at jeg har fået mulighed for at vise gode takter i de cykelløb, jeg trods alt har nået at køre i år, siger Mads Würtz Schmidt.

- Der er mange, der end ikke har nået at køre et cykelløb i år. Så må man eddermame være presset og stresset og være i tvivl om, hvad pokker der skal ske. Det ville jeg være, hvis det var mig.

- Det er det samme med alle de unge ryttere, som har bygget op til, at det her skulle være året, hvor de skulle køre sig til en World Tour-kontrakt. De står i en svær situation med de mange aflyste løb, siger Würtz Schmidt.

- Ingen af har lyst til at holde fri på det her tidspunkt af året. Vi har trænet hele vinteren for at være klar, og jeg har personligt aldrig været så seriøs, målrettet og motiveret hen over en vinter før.

- Det er pisseærgerligt, at det hele ender sådan her, men jeg kan forstår udmærket, at man tager alle de her forholdsregler for at komme coronavirussen til livs, siger Mads Würtz Schmidt.

