Cykling-opturen fortsætter: Kæmpesejr til dansk stjerneskud

Søren Kragh Andersen vandt sæsonens anden sejr, da han søndag kørte solo over stregen i det traditionsrige Paris-Tours

Dansk cykelsport har haft et helt fantastisk 2018.

En af de helt store navne har været Søren Kragh Andersen, der op til Tour de France vandt en etape i Schweiz Rundt - og under Touren kørte i den hvide ungdomstrøje.

Søndag var han på spil igen, da han vandt det traditionsrige Paris-Tours.

Den 24-årige Sunweb-rytter udnyttede den ændrede og kuperede finale-rute i den 112 år gamle klassiker, da han med 10 kilometer til mål angreb og kørte alene til mål.

Forud for det var foregået en stor udskilning blandt favoritterne. Med 40 km til mål begyndte de 'nye' stigninger og de i alt 12,5 km grusvej i vinmarkerne øst for Tours.

Søren Kragh Aandersen angreb og sad til sidst alene med hollandske Niki Terpstra (QuickStep), indtil den unge franskmand Benoit Cosnefroy (Ag2R) kom på slæb - og det blev i bund og grund det, der skulle grundlægge danskerens sejr.

For Terpstra måtte tage de fleste føringer og var til sidst godt gal i skralden - så da Kragh Andersen angreb med ti kilometer til mål, lod hollænderen det være op til Cosnefroy at køre ham ind.

Den gik ikke, og så kunne Sunweb-kaptajnen køre enkeltstart til mål til karrierens første klassiker-sejr.

- Jeg troede ærligt talt ikke, at det var muligt. Jeg har haft et par hårde uger og måneder efter Touren. Men jeg ville det virkelig meget og kørte også for det.

- Men jeg er virkelig overrasket og glad, for det var de bedste af de bedste, jeg slog i dag, sagde Søren Kragh Andersen efter sejren.

Han havde ikke overraskende kun godt at sige om de ændringer, der er kommet ind i løbet, der ellers ofte har været en sag for sprinterne.

- Det var en fed rute. Nogle syntes måske, at det var farligt, men det må man bare tilpasse sig til undervejs.

- Det var min første klassiker, og jeg er meget tilfreds. De sidste ti kilometer var virkelig hårde, men det var det hele værd.

Søren Kragh Andersen, der blev nummer to i sidste års udgave af Paris-Tours, er tredje dansker, der vinder løbet. Rolf Sørensen vandt løbet i 1990, og Jakob Piil sejrede i 2002.

I 2018 har danske cykelryttere nu vundet 19 sejre fra UCI-kategori 1 og opefter - størst naturligvis Michael Valgrens sejre i Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race og Magnus Corts etapesejr i Tour de France.

