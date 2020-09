DAGBOG: 'Fjernsynet virker sikkert ikke'

Under Tour de France fører Mads Pedersen videodagbog på Ekstra Bladet. I dagens indspark giver han en rundtur på et af de 'fornemme' værelser, som rytterne bor på

3. etape i årets Tour de France endte i en spurt, hvor det blev australske Caleb Ewan fra Lotto-Soudal, der trillede afsted med sejren.

Den danske verdensmester Mads Pedersen kørte leadout for holdkammeraten Edward Theuns, der måtte nøjes med en sjettepladsen.

Pedersen har tidligere udtalt, at han gerne ville have spurtet, men han er dog ikke bitter i dagens indspark i sin videodagbog til Ekstra Bladet.

Her giver han en lille rundtur på et Tour de France-værelse, som ville kunne få enhver til at trampe hårdere i pedalerne for at komme af sted.

