DAGBOG: - Jeg ved ikke, hvordan han magtede at gøre det

Under Tour de France fører Mads Pedersen videodagbog på Ekstra Bladet. Her er hans reaktion på en etape, hvor holdkammeraten Portes punkterede

Richie Porte punkterede tidligt på etapens grusstykke, og det lignede en oplagt chance for Mikel Landa for at overtage Portes fjerdeplads i det samlede klassement. I stedet endte de med at køre sammen over målstregen og dermed status quo.

- Jeg ved ikke, hvordan han magtede at gøre det, lyder det fra den trætte holdkammerat Mads Pedersen, mens han ligger på massagebriksen og gør status.

Udover komplimenten til Porte sender den danske rytter også en særlig hilsen til de massører, der følger de hårdtarbejdende ryttere rundt i det franske.

