DAGBOG: Mads P fik lorte-opgaven

10. etape var hård at komme igennem for Mads Pedersen. Det lægger verdensmesteren ikke skjul på i dagens afsnit af hans videodagbog fra touren, som du kan følge her på Ekstra Bladet.

Mads Pedersen havde i dag fået til opgave at holde sin australske holdkammerat Richie Porte med fremme, hvilket tærede en del på kræfterne.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at den kære Richie Porte ikke er så glad for at sidde i feltet og holde sig fremme, så det er sgu en hård opgave, lyder det fra Mads Pedersen, som af samme årsag havde meldt fra til dagens spurt.

Hør Mads Pedersen gøre status på 10. etape i videoen over artiklen. Herunder kan du komme på rundvisning på verdensmesterens værelse.

Se også: 'Jeg ville gerne have delt det her med min far’

'Tænk dig om, Michael!'