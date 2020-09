DAGBOG: Mads P. med bøn til kokken

Under Tour de France fører Mads Pedersen videodagbog på Ekstra Bladet, og efter en uge i sadlen kunne verdensmesteren godt bruge noget dansk mad

7. etape blev en seværdig affære for os bag fjernsynsskærmene, men for danske Mads Pedersen var den hård.

- Ikke noget synderlig fedt løb for mig. Jeg blev sat i bunden af bakken og tænkte egentlig, jeg kunne komme tilbage med Sunweb, men så var tiden to minutter, så var den tre, fire, fem og seks minutter, og derfra handlede det bare om at komme nemmest igennem, så man har lidt tilbage i de sidste uger af Tour'en.

- Vi er jo nået en tredjedel i dag, pointerede Pedersen rigtigt nok.

Og så var det tid til at overlevere et særligt ønske til kokken Kim, som du kan se øverst.

DAGBOG: Kom backstage på verdensmesterens hold