Danmark er klar til EM-finale

Danmark får chancen for at genvinde EM-guld i 4000 meter holdforfølgelsesløb.

Fredag eftermiddag tog de mandlige danske banecykelryttere en knusende sejr over Italien, som i semifinalen gik helt ned.

Det betyder, at Danmark senere fredag er i finalen, hvor holdet har muligheden for at forsvare det EM-guld, som kom i hus sidste år.

I finalen venter Frankrig, som i den indledende runde torsdag kørte bedste tid af alle. Ved den lejlighed kørte Danmark den næstbedste tid. Frankrig slog Storbritannien i semifinalen.

Landstræner Casper Jørgensen var glad for sit holds præstation, men han forventer ikke, at Frankrig bliver kørt over ende.

- De kører godt. Jeg har dem som favoritter. Jeg synes, de er lidt bedre end os. Men de er også skrøbelige og kan godt blive splittet, så vi skal presse dem til det maksimale, siger Casper Jørgensen til DR.

Annonce:

Det danske hold i 4000 meter holdforfølgelsesløb består af 18-årige Carl-Frederik Bévort, 20-årige Tobias Aagaard, 20-årige Robin Skivild og 24-årige Rasmus Lund.

Danmark var favorit mod Italien, som efter både VM- og OL-guld har skiftet ud på holdet, og det endte med en knusende dansk sejr.

Den nye mand på det danske hold, Robin Skivild, satte Danmark i gang, og selv om Italien fik den bedste start, tog danskerne føringen efter 800 meter.

I samme moment slog Robin Skivild ud, og så skulle Rasmus Lund, Carl-Frederik Bévort og Tobias Aagaard køre sejren i hus.

Det stod hurtigt klart, at det ikke blev noget problem. Den danske føring voksede og voksede, mens italienerne kørte sig selv sønder og sammen. Efter omtrent 3000 meter blev holdet splittet til atomer.

De tre tilbageværende italienere lå én og én, og da danskerne kom blæsende forbi, blev løbet afsluttet af dommerne.

Carl-Frederik Bévort, Tobias Aagaard og Rasmus Lund var også med, da Danmark sidste år vandt guld ved EM. Robin Skivild er ny i konstellationen.