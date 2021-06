Danmark henter VM-guld i mountainbikeorientering

Danmark hentede onsdag medalje af den fineste karat ved VM i mountainbikeorientering i Finland.

Det skete, da Camilla Søgaard blev verdensmester på langdistancen, hvilket samtidig var den første danske seniormedalje ved mesterskaberne.

Det oplyser Dansk Orienterings-Forbund i en pressemeddelelse.

Efter to fjerdepladser tidligere på ugen lykkedes det hele for Camilla Søgaard på onsdagens langdistance, og hun kørte over stregen med en suveræn margin på næsten to minutter til tjekken Veronika Kubinova.

Forinden havde hun tilbagelagt mere end 30 kilometer på mountainbiken i et terræn, der både stillede krav til rytternes evne til at gennemskue et kompliceret stibillede og samtidig gav plads til at træde igennem på lange stræk.

- Efter de to fjerdepladser ville jeg virkelig gerne have guldmedaljen i dag, så jeg er så glad. Jeg kørte meget disciplineret, siger Camilla Søgaard på det efterfølgende pressemøde.

De danske juniorer vandt tre medaljer onsdag.

Hos juniorherrerne lavede Morten Örnhagen Jørgensen et juniorverdensmester-hattrick, da han kørte fra alle konkurrenterne for tredje gang ved mesterskaberne.