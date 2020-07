Danmark Rundt fortsætter uden Worre-afløser

Cykelløbet PostNord Danmark Rundt skal fortsætte uden løbsdirektør efter afskeden med den mangeårige chef, Jesper Worre.

I stedet har Danmarks Cykle Union (DCU) i første omgang valgt at tilknytte Frank Hyldgaard i en periode på tre måneder.

Her skal han 'igangsætte planlægningen og beskrive organiseringen' af det traditionsrige løb, oplyser DCU i en pressemeddelelse.

Hyldgaard har med base i Herning været med til at arrangere en række store sportsbegivenheder i forskellige idrætsgrene.

En egentlig direktør og direkte afløser for Worre er der ikke tale om. PostNord Danmark Rundt skal som tidligere varslet trækkes tættere på cykelunionen, hvor man arbejder på en ny struktur.

- Det er for nuværende ikke planen, at der ansættes en ny løbsdirektør. DCU ønsker i stedet at skabe en anden organisering omkring løbets planlægning og gennemførelse, lyder det i pressemeddelelsen, der er underskrevet direktør Martin Elleberg Petersen.

- På baggrund af det arbejde vil DCU tage stilling til, hvordan den mere faste organisering af løbet skal se ud fremadrettet.

PostNord Danmark Rundt er aflyst i 2020, men vender efter planen tilbage næste år.