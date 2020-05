Danmark Rundt køres samtidig med Touren i september

I starten af september ruller PostNord Danmark Rundt-feltet gennem Danmark.

I en opdateret udgave af den internationale cykelkalender fremgår det på Den Internationale Cykelunions (UCI) hjemmeside, at det danske løb skal køres fra 1. til 5. september.

Dermed starter løbet, dagen efter at forbuddet mod større forsamlinger i Danmark står til at udløbe.

Det danske etapeløb kommer til at ligge oven i dette års udgave af Tour de France, der er sat til at blive kørt fra 29. august til 20. september.

Løbsdirektør Jesper Worre har tidligere sagt, at man gik efter at få en plads i løbskalenderen i starten af september, før det danske efterårsvejr for alvor sætter ind og besværliggør professionelle cykelløb.

Sidste gang PostNord Danmark Rundt blev kørt i september, var i 2017. Her blev en enkelt etape afblæst undervejs på grund af kraftig vind.

PostNord Danmark Rundt skulle have været kørt fra 11. til 15. august, men blev som så mange andre sportsbegivenheder udskudt, da coronapandemien satte stort set al sport på pause.

I alt har 91 løb i UCI-regi fået nye datoer, hvoraf PostNord Danmark Rundt altså er et af dem.

- Vi har nu taget et nyt og vigtigt skridt mod en tilbagevenden til cykelkonkurrencer, siger UCI-præsident David Lappartient på unionens hjemmeside.

Danmark Rundt blev kørt for første gang i 1985. I perioden 1989-1994 blev løbet ikke kørt, men har været afviklet hvert år siden 1995, hvor det nationale postvæsen trådte ind som løbssponsor.

Gennem årene har store danske navne som Bjarne Riis, Rolf Sørensen og Jakob Fuglsang vundet løbet, mens internationale profiler som Tyler Hamilton, Ivan Basso og Fabian Cancellara også har triumferet på de danske landeveje.

Niklas Larsen vandt 2019-udgaven af etapeløbet.

2020-udgaven begynder i Struer og slutter som sædvanligt på Frederiksberg.