Danmark sætter bedste tid: Brager ind i VM-guldkamp

Det danske hold i 4000 meter holdforfølgelsesløb er videre til semifinalen efter en suveræn førsteplads i torsdagens kvalifikation ved VM i banecykling i Glasgow.

Dermed er danskerne fortsat med i kampen om at vinde VM-guld. Det krævede en plads mellem de fire bedste.

De fire danske baneryttere kørte sig til førstepladsen i kvalifikationen i tiden 3 minutter og 46,816 sekunder.

New Zealand blev nummer to med lidt over to sekunder op til danskerne.

De olympiske mestre fra Italien endte som treer, mens Australien som den sidste nation klemte sig ind i top fire. Verdensmestrene fra Storbritannien var godt på vej mod en plads i top fire, men rytteren Charlie Tanfield styrtede slemt mod slutningen, og briterne satte slet ikke en tid.

De kunne have fået lov til at køre igen, hvis Tanfield var i stand til at sætte sig op på cyklen, men det var ikke tilfældet. Briterne er derfor overraskende ude.

Danmark ser nu ud til at møde Australien i sin semifinale, mens New Zealand og Italien tørner sammen i den anden semifinale.

Det danske hold bestod af rytterne Niklas Larsen, Carl-Frederik Bévort, Frederik Rodenberg og Lasse Norman.

Sidstnævnte havde fået pladsen i stedet for Rasmus Lund, som ikke var i stand til at deltage i torsdagens strabadser.

Rasmus Lund blev for nylig ramt af en diskusprolaps og har døjet med rygproblemer helt frem til VM.

Det sene afbud skabte lidt uro i forberedelsen, erkender banelandstræner Casper Jørgensen.

- Det var ikke optimalt. Jeg havde ikke gjort det, hvis han ikke var skadet. Men det endte med at gå meget godt, og det viser også styrken og bredden på holdet. Det er en kultur, hvor vi alle gør hinanden stærkere, siger han.

Trods den stærke indledning mener han, at præstationen kan finpudses.

- Tiden kommer ikke bag på mig, men det kommer bag på mig, at vi slår alle de andre. Den havde jeg ikke set komme, så det er meget dejligt.

- Jeg tror godt, at vi kan køre lidt stærkere mod slutningen, så jeg tror godt, vi kan forbedre tiden lidt endnu, siger landstræneren.