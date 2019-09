Danmark blev noteret for en ottendeplads, da en ny disciplin søndag så dagens lys ved VM i cykling.

Holdtidskørslen for blandede køn blev kørt som en stafet og endte med guld til Holland foran Tyskland og Storbritannien.

De orangeklædte vindere var over to minutter foran Danmark og næsten 23 sekunder foran nummer to.

Det var første gang, at mænd og kvinder på samme hold skulle kæmpe om VM-metal i cykling.

Holdstafetten på den i alt 28 kilometer lange rute i engelske Harrogate fik inden starten et par kradse ord med på vejen af Brian Holm, der er sportsdirektør hos Quick-Step og tidligere professionel cykelrytter.

- Det her er noget af det underligste, jeg nogensinde har hørt om.

- Det skal da ikke være et stafetløb. Det er ikke en del af cykelsportens dna. Det er mere til dem, der ellers ville se "Den Store Bagedyst", sagde Brian Holm til Jyllands-Posten.

Andre eksperter er mere begejstrede, blandt dem TV2's Chris Anker Sørensen, der efter løbet erklærede sig vild med stafet.

Ruten var delt op i to. Hvert land stillede op med tre mandlige og tre kvindelige ryttere.

For hvert hold kørte først mændene og derefter kvinderne.

Disciplinen er opfundet og indført af Den Internationale Cykelunion (UCI) for at få mere fokus på ligestilling.

Danmark stillede op med et hold bestående af Martin Toft Madsen, Christoffer Lisson, Julius Johansen, Pernille Mathiesen, Julie Leth og Louise Norman Hansen.

Det hollandske hold bestod af Bauke Mollema, Jos Van Emden, Koen Bouwman, Amy Pieters, Lucinda Brand og Riejanne Markus.

