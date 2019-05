Danmark vært for stort cykelløb

Der kommer fokus på kvindecykling, når Danmark i 2021 bliver medvært på et ambitiøst etapeløb.

Sammen med organisationer i Norge og Sverige kommer Danmarks Cykle Union (DCU) til at stå bag World Tour-løbet Battle of North, som unionen kalder for kvindernes pendant til Tour de France hos herrerne.

Det oplyser DCU i en pressemeddelelse.

De svenske og norske arrangører står i forvejen bag løbene Ladies Tour of Norway og Vårgårda i Sverige, som bliver erstattet af det nye etapeløb.

- Vi er utrolig glade for og stolte af at være en del af det her projekt. Det har været vigtigt for os at være med til at skabe et løb, der matcher den rivende udvikling i dansk og international kvindecykling, og ambitionerne er, som det fremgår, meget store, siger DCU-formand Henrik Jess Jensen.

Målet er at gøre løbet til det største på kvindernes World Tour-kalender, og det skal distribueres live til hele verden.

- Vi regner med, at hele verdenseliten vil være på plads sammen med millioner af TV-seere og selvfølgelig også tusindvis af tilskuere langs ruten, siger Roy Moberg, der løbsdirektør for Ladies Tour of Norway.

Planen er, at der i august 2021 køres tre etaper i henholdsvis Danmark og Sverige, mens løbet afsluttes med fire etaper i Norge.

I 2021 skal herrernes Tour de France have start i Danmark.