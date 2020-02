Danmark vinder VM-guld og sætter verdensrekord i 4000 meter forfølgelsesløb

Det danske banelandshold kørte torsdag VM-guldet hjem i 4000 meter forfølgelsesløb efter at have slået New Zealand i ny verdensrekord

Danmark har vundet VM-guld i 4000 meter holdforfølgelsesløb efter torsdag at have slået New Zealand ved VM i banecykling i Berlin.

Og det i endnu en verdensrekord i utrolige 3.44,672 minutter.

Endnu en utrolig bedrift af de fire danskere, der dermed har sat verdensrekord tre gange på to dage.

VM-titlen er den anden til Danmark efter succesen tilbage i 2009 - med blandt andre den nuværende landstræner, Casper Jørgensen, på holdet.

Han gav undervejs de fire ryttere dessiner om, hvor de lå i forhold til newzealænderne, og udgangspunktet var derfor ikke at sætte endnu en verdensrekord.

Men det skulle hurtigt vise sig at blive aktuelt, for der var kun fremragende tider hele vejen.

Således var forspringet næsten et sekund efter 1000 meter, mens det halvvejs var 2,2 sekunder - og verdensrekorden-split var slået med 0,8 sekunder.

Den split blev bare bedre, selv om Rasmus Lund efter planen slap allerede efter 2300 meter. Men danskerne bed tænderne sammen - især efter en monsterføring mod slut fra Frederik Rodenberg - og slog verdensrekorden med halvandet sekund.

- Det er det, vi har kæmpet for i alle disse år. Det er et kæmpe afsæt i forhold til OL. Det er så fucking godt, sagde Rasmus Lund til TV2 Sport.

- Grunden til, at vi er så glade, er, at vi i aften får det til at spille så optimalt.

- Det er helt vanvittigt, sagde Julius Johansen.

Den tidligere vinder af Tour de France lykønsker også Danmark:

Denmark Tillykke!!! That’s insane — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) February 27, 2020

VERDENSREKORDENS UDVIKLING SIDEN 2000

3.44.672 - Danmark (27. feb. 20)

3.46.203 - Danmark (26. feb. 20)

3.46.579 - Danmark (26. feb. 20)

3.48.012 - Australien (28. feb. 19)

3.49.804 - Australien (5. apr. 18)

3.50.265 - Storbritannien (12. aug. 16)

3.50.570 - Storbritannien (12.aug. 16)

3.51.659 - Storbritannien (3. aug. 12)

3.53.295 - Storbritannien (4. apr. 12)

3.53.314 - Storbritannien (18. aug. 08)

3.55.202 - Storbritannien (17. aug. 08)

3.56.610 - Australien (22. aug. 04)

3.57.280 - Australien (2. aug. 03)

3.59.583 - Australien (1. aug. 02)

3.59.710 - Tyskland (19. sep. 00)

4.00.830 - Ukraine (19. sep. 00)