Danmark vinder VM i holdforfølgelsesløb

Så er der guld til Danmark!

De danske herrer i 4000 meters holdforfølgelsesløb slår Italien og kan nu kalde sig verdensmestre i disciplinen.

Danskerne var til sidst 2,235 sekunder hurtigere end de olympiske mestre fra Italien.

Det var første gang siden OL-finalen i 2021, at de to landes hold i 4000 meter holdforfølgelsesløb bragede sammen for fuld styrke.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/Ritzau Scanpix

Lørdag aften bestod det danske hold af Niklas Larsen, Carl-Frederik Bévort, Rasmus Lund og Lasse Norman.

Kvartetten blev noteret for tiden 3 minutter og 45,161 sekunder. Danmark fik ikke den bedste start på finalen, og Italien var i begyndelsen et halvt sekund foran.

Men omkring halvvejs i løbet halede de danske ryttere ind og fik derefter hurtigt trukket fra til en forholdsvis sikker sejr.

Bronzeduellen mellem New Zealand og Australien endte med en sikker sejr til New Zealand, efter at australierne kiksede starten totalt. New Zealand endte med at indhente naboen, inden de 4000 meter var kørt.