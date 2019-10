Danmarks nye stjerne: Campingpladsen kaldte ham verdensmesteren

Mads Pedersen fik søndag sin største drøm til at gå i opfyldelse, da han blev verdensmester i cykling, men i barndommen var han som alle de andre kammerater i skolen

Gymnastiksalen og arealerne på Kildedamsskolen, afdeling Tølløse er mere eller mindre de samme i dag. Det var her, Mads Pedersen i sin barndom tilbragte en stor del af dagligtimerne som en ganske almindelig skoledreng.

Og begejstringen er ikke til at tage fejl af på gangene blandt hans tidligere lærere, når samtaleemnet går på Mads Pedersens store VM-triumf.

- Det er jo fantastisk altså, siger Morten Kryl og Casper Sørensen, der begge er tidligere lærere for den nykårede verdensmester.

- Han var jo en ganske almindelig knægt i skolen. En meget flink fyr, der altid var glad. I klassen var han fuldstændig som de andre. Det var ikke sådan, han gik og blærede sig med, at det kørte for ham på cyklen, eller når han havde vundet et løb. Han var bare en stille og rolig fyr, siger Casper Sørensen og Morten Kryl der er tidligere lærere for Mads Pedersen.

Artiklen fortsætter under billedet:

Mads Pedersens to tidligere lærer, Morten Kryl og Casper Sørensen ses her i den gamle gymnastiksal fra Tølløse Central Skole. Her havde Mads Pedersen sine idrætstimer i skolen. Foto: Linda Johansen

Men han skilte sig ikke ud blandt mængden i skolen, selvom vinderinstinktet ej var til at tage fejl af, når der blev quizzet eller spillet boldspil i idrætstimerne. Han opførte sig i stedet på samme måde som alle de andre i skolen.

- Han var en god kammerat og havde en masse venner i skolen, så det var ikke en, man lige havde tænkt skulle skille sig ud, fordi han var eliteudøver. Han var bare en flink, normal elev som ikke stak ud, siger Morten.

- Han spiste ligeså mange chips og drak cola på hytteturen, som alle de andre gjorde. Der var jo ikke så meget der, og når de andre gik i byen, så gik han jo med, siger Casper.

Mads Pedersen havde dog også temperament, mener de to lærere. De kan dog huske en situation fra Mads' skoletid i Tølløse, hvor den 23-årige verdensmester gik en smule over stregen.

- Der var jo engang, hvor han simpelthen blev så rasende, at han tog sin hockeystav og kvaste den henover ryggen på en anden, men der var jo ikke noget ondt i det. Det var jo bare drenge, som gik op i deres idræt, griner de to lærere.

En frisk knægt

På selve cyklen begyndte karrieren i Holbæk Cykel Sport. Også her blev lille Mads betegnet som en god dreng, men også en frisk knægt, der havde talentet og den rigtige snude for at køre stærkt på cyklen.

Artiklen fortsætter under billedet:

Det var i dette gamle skur i Holbæk Cykel Sport, at Mads Pedersen startede sin karriere som barn. Foto: Linda Johansen

- Han var jo en frisk knægt og en utrolig sød dreng, og han var en rigtig god kammerat. Han var en rigtig god fyr, og sådan er han også i dag, siger Kenneth Kierbyholm, der er tidligere træner for Mads Pedersen.

Også han er imponeret over Mads’ utrolige præstation til VM.

- Han har virkelig vist sit talent, og det kommer ikke bag på mig, at han er kommet så langt. Han er bare virkelig god, siger han.

Legede verdensmester som barn

Men selvom han ikke gik og snakkede højt om sit talent i skolegården i Tølløse, var ambitionerne tårnhøje. Drømmen var klar. Skoledrengen fra Tølløse ville være verdensmester.

- Da jeg mødte ham første gang i 2006, var han jo ikke særlig gammel. Han havde fået en VM-trøje af Michael Rasmussen, fordi han kørte mountainbike, da han var lille. Michael havde så givet ham den der trøje i gave, og han havde trøjen på hver eneste dag, så blandt de der 500 mennesker på campingpladsen, gik han kun under navnet verdensmesteren, siger Christian Moberg, der er tidligere cykelrytter og holdkammerat med Mads Pedersen.

Artiklen fortsætter under billedet:

Drømmen om at blive verdensmester gik i opfyldelse for den glade skoledreng Mads Pedersen, og derfor var hans fars cykelbutik, Empire Cycling, lukket mandag eftermiddag. Foto: Linda Johansen

Trods en cykelkarriere på højtryk og et verdensmesterskab på sit CV er 23-årige Mads Pedersen fra Tølløse stadig den samme person. Han er stadig den rare og venlige person, der ikke er bleg for at smutte en tur forbi det lokale bageri i Lejre, hvor han i dag er bosat.

Artiklen fortsætter under billedet:





- Han sidder tit lige herude og hygger sig sammen med kammeraterne, og så får de nogle brunsnegle (kanelsnegle), siger ejeren af Lejre Bageri, Jens Larsen. Foto: Linda Johansen

- Han er jo en rigtig sød og venlig mand. Han er en rigtig guttermand, og han kommer også og handler her. En rigtig fin fyr, siger Jens Larsen, ejer af Lejre Bageri.

Mads Pedersen er i dag bosat i Lejre, og derfor har det lokale bageri lavet en helt speciel VM-tærte i regnbuens farver som en hyldest til den nye verdensmester fra Tølløse.

