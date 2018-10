Danmarks største hold får nyt navn: Snupper rytter fra topteam

Når Danmarks største cykelhold i næste sæson skal køre landevejene tynde som prokontinentalhold på cykelsportens næsthøjeste niveau, bliver det ikke under det nuværende navn Riwal-CeramicSpeed.

Holdet har indgået en ny treårig sponsoraftale med Readynez, der beskæftiger sig med træning og udvikling af IT-talenter, og derfor kommer man fra 2019 til at køre som Riwal Readynez Cycling Team. Riwal fortsætter også som sponsor frem til minimum 2021, blev det oplyst på et pressemøde torsdag.

Sponsorerne stod dog ikke ligefrem i kø for at finansiere den kommende prokontinentalstatus.

- Der står ikke noget i kø. Det er fast og hårdt arbejde. Det er ikke sådan, at vi siger, vi mangler fem millioner, og så kommer der nogen med det. Det er hårdt arbejde, siger holdets direktør, Steffen Kromann, og kalder aftalen med Readynez for 'et lucky punch'.

- Det skal passe ind i sponsorernes forretning. Det var det rigtige tidspunkt, vi ramte Readynez i forhold til deres ekspandering i Norden.

Artiklen fortsætter under billedet

Steffen Kromann flankeret af blandt andre direktøren for den nye sponsor, Frank Højgaard. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Nye navne - uden stjernestøv

Udover en ny navnesponsor kunne holdet også præsentere hele næste sæsons hold, der udelukkende består af nordiske ryttere. Og det er ikke noget tilfælde, at holdet er sammensat af 11 danskere, to svenskere, to nordmænd og en færing - til trods for at henvendelser fra ryttere kom fra hele verden.

- Når sådan et cykelmarked åbner sig, så vælter indbakken med ryttere lige fra Indien og Pakistan til USA. Der har været meget stor interesse - også fordi der er nogle prokontinentalhold, der er lukket ned. Hollandske og belgiske ryttere har været der i hobetal, og der har været nogle spændende navne, siger Steffen Kromann til Ekstra Bladet uden at ville sætte navn på.

- Vi har valgt at fokusere og tage de nordiske i første omgang. Det er vigtigt for os at bevare den nordiske DNA og holde fast i den, siger han og tilføjer, at det også var et spørgsmål om økonomi.

- Det havde været til nogle andre penge, end det vi har i vores budget lige nu.

Det var da heller ikke de store internationale navne, der blev præsenteret ved pressemødet.

Udover den danske mester fra 2016, Alexander Kamp, VM-rytteren Emil Vinjebo og tempospecialisten Rasmus Quaade var det mest iøjnefaldende navn nordmanden Sindre Lunke og svenske Kim Magnusson, der ellers havde kontrakt med et af sportens store mandskaber, World Tour-holdet EF Education First for 2019.

Svenskeren var ikke selv til stede, fordi han er med førnævnte hold i Kina, men ifølge Steffen Kromann var det ikke svært at overtale sidste års svenske mester.

- Han har måske ikke fået det ud af det på World Touren, som han havde forventet og måske ikke fået de løb, han havde drømt om. Og så er det måske mere det rigtige match for ham i forhold til, hvor han er i karrieren lige nu. Derfor var han også meget interesseret, da vi var i dialog med ham, siger Steffen Kromann.

Artiklen fortsætter under billedet.

Kun fire af holdets 16 ryttere var en del af præsentationen i Hellerup torsdag. Fra venstre er det direktør Steffen Kromann, svenske Lukas Eriksson, norske Sindre Lunke, Nicolai Brøchner og Andreas Stokbro. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Vil køre Tour de France i 2021

Det danske hold har fortsat som mål at være en del af Tour de France-starten i 2021, som forventes at gå i Danmark.

- Hvis vi skal være med til starten af Tour de France i 2021, så skal vi også køre en Grand Tour i 2020. Det må vi formode, hvis det skal lykkedes.

- Der skal nogle flere penge til, og vi skal også have andre ryttere. Det kan være, vi skal have en fransk, tysk eller spansk rytter, det ved jeg ikke endnu, siger Steffen Kromann, hvis ultimative drøm i 2019 hedder Amstel Gold Race.

Ifølge direktøren for den nye sponsor, Frank Højgaard, var det da også netop en mulig deltagelse i Tour de France i 2021, der var medvirkende til at overbevise Readynez om at poste penge i projektet de næste tre sæsoner.

Riwal Readynez Cycling Team 2019 Nicolai Brøchner

Torkil Veyhe (Færøerne)

Mathias Norsgaard

Alexander Kamp

Jonas Aaen Jørgensen

Lukas Eriksson (Sverige)

Andreas Stokbro

Rasmus Quaade

Tobias Mørch Kongstad

Sindre Lunke (Norge)

Rasmus Bøgh Wallin

Emil Vinjebo

Kim Magnusson (Sverige)

Andreas Kron

Krister Hagen (Norge)

Troels Rønning Vinther

