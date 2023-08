Dansk banelandshold sætter bedste tid og er med i VM-guldkampen

Det danske hold i 4000 meter holdforfølgelsesløb er videre til semifinalen efter en suveræn førsteplads i torsdagens kvalifikation ved VM i banecykling i Glasgow.

Dermed er danskerne fortsat med i kampen om at vinde VM-guld. Det krævede en plads mellem de fire bedste.

De fire danske baneryttere kørte sig til førstepladsen i kvalifikationen i tiden 3 minutter og 46,816 sekunder.

New Zealand blev nummer to med lidt over to sekunder op til danskerne.

De olympiske mestre fra Italien endte som treer, mens Australien som den sidste nation klemte sig ind i top-4. Verdensmestrene fra Storbritannien var godt på vej mod en plads i top-4, men styrtede og satte slet ikke en tid.

Danmark skal nu møde Australien i sin semifinale, mens New Zealand og Italien tørner sammen i den anden semifinale.

Det danske hold bestod af rytterne Niklas Larsen, Carl-Frederik Bévort, Frederik Rodenberg og Lasse Norman.

Sidstnævnte havde fået pladsen i stedet for Rasmus Lund, som ikke var i stand til at deltage i torsdagens strabadser.

Rasmus Lund blev for nylig ramt af en diskusprolaps og har døjet med rygproblemer helt frem til VM.