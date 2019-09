Dansk bjergrytter: - Jeg havde ikke benene til mere

Hollænderen Annemiek van Vleuten satte verdenseliten i kvindecykling på plads og afgjorde VM med et modigt angreb 100 kilometer fra mål

HARROGATE (Ekstra Bladet): Det lignede et sportsligt selvmord for åben skærm, da hollænderen Annemiek van Vleuten på stigningen Lofthouse 100 kilometer fra målstregen i Harrogate skød op og alene gik i udbrud i kvindernes VM-løb lørdag.

Blandt andre danske Cecilie Uttrup Ludwig optog på stigningen forfølgelsen, men den snart 37-årige hollænder holdt sig fra af forfølgerne hele vejen til mål, hvor hun kørte sig ind i historiebøgerne med den - ifølge stævnespeakeren - mest imponerende VM-bedrift nogensinde.

- Jeg prøvede så godt, jeg kunne, men jeg havde bare ikke benene. Det var bare mega-megahårdt. Vi skal hjem og arbejde hårdt og så må vi komme tilbage, sagde Cecilie Uttrup Ludwig, da hun slæbte sig gennem mixed zone og tydeligvis meget hellere ville hjem i bad end at tale med journalister.

Hun gav sig dog tid til at forklare, at hollænderen på dagen bare var i en klasse for sig.

- Vi tænkte, at hvis vi arbejdede godt sammen, så kunne vi godt hente hende, men det var ikke muligt. Hun var bare vanvittigt stærk. Vi prøvede at holde os til og kørte så godt, vi kunne, men det var ikke nok, sagde Cecilie Uttrup Ludwig.

- Jeg havde det ret hårdt ret meget af tiden. Benene var bare ikke til mere i dag. Nu skal jeg hjem og træne noget mere, sagde Cecilie Uttrup Ludwig og trak sig skuffet tilbage.

Den danske bjergrytter, som ynder at kalde sig selv ’en lille bjergmus’, blev nummer 30 i løbet og kom i mål over fem minutter efter Van Vleuten. Bedste dansker blev Amalie Dideriksen, som sluttede som nummer 13 i samme tid som Uttrup Ludwig.

