Dansk boss jubler: Første gang nogensinde

Sportsdirektør Christian Andersen er en glad mand. Herreholdet hos Uno-X skal for første gang køre Tour de France

Tourens løbsdirektør Christian Prudhomme gav dem besked.

Værsgo!

Her er en billet til verdens største cykelløb.

Norske Uno-X, der har hele ni danskere på kontrakt og danske Christian Andersen som sportsdirektør, kører for første gang til sommer Tour de France.

- Det er super, super godt og fantastisk. Vi blev ringet op af Prudhomme og er dernede i dag, siger Christian Andersen til Ekstra Bladet.

Stemningen er naturligvis god blandt flere af rytterne. De kan blive blandt de få udvalgte, der får lov til at køre Touren

- Den er positiv. Jeg har ikke snakket med alle rytterne endnu. De har først lige fået det at vide. De fik det at vide fem minutter før, at det røg i pressen.

Annonce:

- Det betyder, at nu kan vi planlægge frem mod det og forhåbentlig være fornuftigt med og deltage i cykelløbet på lige vilkår med de andre, så vi ikke bare bliver en eller anden, der bliver skudt ned ved første øjekast.

Niklas Eg kan blive blandt de danske Uno-X-ryttere, der skal køre Touren. Foto: Claus Bonnerup

Masser af opmærksomhed og fokus

Det kan få stor økonomisk betydning at deltage for det norske hold, da der er en enorm opmærksomhed på Touren.

- Ja, det er der ingen tvivl om. Det betyder rigtig meget på mange parametre. Vi skal hele tiden bevise, hvor vi er, og nu får vi lov til at deltage i det ypperste af det ypperste. Der hviler alle øjne jo på alle hold.

Han kan endnu ikke sige, om flere af danskerne på holdet bliver udtaget.

- Det ved man aldrig, men sandsynligheden er stor. Sådan vil jeg sige det, men for mig er det ikke essentielt, om det er en dansker eller nordmand. Det er at have de konkurrencedygtige med, som er klar til opgaven, og så må vi se.

- Vi skal køre en forårsæson, og så må vi bygge op til Touren.

De konkrete mål for løbet er endnu ikke besluttet, men en etapesejr vil naturligvis være fænomenalt.

Annonce:

- Det vil være en drøm, så må vi se, om det er den vej, at vinden blæser. Det vil ikke være det mest urealistiske at have som målsætning, siger Christian Andersen.

Fuglsangs hold også inviteret

Også Jakob Fuglsangs Israel-Premier Tech, der er rykket ned på næstbedste niveau og derfor ikke er selvskrevet, er også udtaget.

Det er ingen overraskelse, mener Ekstrfa Bladets cykel-ekspert, Michael Rasmussen.

- De har Froome i stalden, så der er ikke tvivl om, at de nok skal få en invitation. De har ham, der har vundet Tour de France fire gange.

- De skal nok også få en invitation til Giro d'Italia, fordi Israel ligger i ske med Giro-arrangørerne, sagde Kyllingen i december.