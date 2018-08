Dansk cykel-profil afslører overraskende planer

Cykelrytteren Michael Mørkøv har bedt sin arbejdsgiver Quickstep om orlov efter det forestående Vuelta a España i et forsøg på at komme med til OL i Tokyo.

Den 33-årige rytter vil gerne repræsentere Danmark i parløb, der er tilbage på OL-programmet i 2020.

- Jeg har bedt om orlov, fordi jeg gerne vil prøve at køre mig til OL i parløb, siger Mørkøv til TV2 Sport.

Mørkøv skal i første omgang have overbevist banelandstræner Casper Jørgensen om sine kvaliteter.

- Det er stadig på et prøvestadie, men jeg har aftalt med Casper Jørgensen, at jeg skal køre World Cup for at bevise, jeg har niveauet til det, siger han.

Når Vueltaen slutter 16. september skal Michael Mørkøv deltage i et stævne i Wien og forsøge at kvalificere sig til et World Cup-løb i Paris i slutningen af oktober.

Landstræner Casper Jørgensen er spændt på at se Mørkøvs niveau.

- Det er både for, at vi kan se, hvad han kan, men også for, at han selv kan få en idé om, hvor god han er på internationalt niveau, siger han til TV2 Sport.

Michael Mørkøv er ikke ubekendt med banen. Han har således deltaget ved OL i 2008 og 2012 og desuden kørt adskillige seksdagesløb.

Se også: Lars Bak skifter hold: Vil hjælpe Valgren

Se også: Efter skuffende Tour de France: Fuglsang skal ikke køre Vuelta