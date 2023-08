Dansk cykelboss slår fast: Alt eller intet

Leopard Togt-holdet vil et niveau højere op i cykelsporten, og det har fået det dansk-luxembourgske cykelhold til at gå all-in i jagten på en ny sponsor

Ambitionerne er store, og nu går de all-in.

Mogens Tveskov er direktør for det dansk-luxembourgske cykelhold Leopard TOGT, der til dagligt huserer i cykelsportens tredje division som kontinentalhold.

Her har de i år haft pænt med succes, bl.a. med deres danske profil Mathias Bregnhøj, der blev nummer otte i PostNord Danmark Rundt tidligere på måneden.

Op i rækkerne

Tveskov er dog en mand med ambitioner, og over for Ekstra Bladet slår forretningsmanden fast, at han vil have cykelholdet længere op i rækkerne. Lykkes det ikke, stopper projektet måske.

- Vi har sagt, vi vil være prof, eller også vil vi ikke være noget. Det er det niveau, vi passer til, og det, som vores ambitioner passer til.

For stort til kontinentalniveau

Leopard TOGT-holdet opererer lige nu i to lande: Danmark og Luxembourg med baser begge steder og en international ryttertrup.

Det internationale format er en af årsagerne til, at Tveskov vil tage skridtet op med holdet nu.

- Min erfaring er, at det setup, vi har, er rigtig godt, og vi er klar, men det er stort og også for stort til kontinentalniveau. Vi har to service courses (hovedkvarterer, red.) og mange ryttere i forskellige lande.

- Så det er et setup, der er for stort til kontinentalniveau.

- Men er det ikke højt spil, I spiller?

- Selvfølgelig er det det. Men det er et sats, vi har valgt at tage sammen.

Den forhenværende WorldTour-rytter Andreas Stokbro har været en af Leopard Togts store profiler de senere år. Foto: Claus Bonnerup

Bygget på resterne af storhold

Følger man ikke med i cykelsport, ringer navnet Leopard-Togt måske ikke den største klokke i kirketårnet.

Fusionsholdet så dagens lys til denne sæson og er baseret på resterne af to cykelprojekter. Det forhenværende danske Profhold Riwal og det detroniserede luxembourgske storhold Leopard, der blev lanceret i 2011 med stjerner som Andy Schleck og Fabian Cancellara.

Stå i spidsen

Det nuværende projekt så dagens lys til denne sæson, da den danske sponsor Riwal trak sig fra holdet.

Men nu skal holdet videre og op imod nye højder, og det vil Tveskov gerne stå i spidsen for.

- Jeg vil gerne stå i spidsen for, at vi i Danmark har brug for et prokontinentalhold, og det kunne man sagtens lave på vores fundament. Jeg synes også, Danmark trænger til et cykelhold på det niveau.

Ejendomsudvikler Mogens Tveskov driver til dagligt ejendomsfirmaet Togt. Ved siden af er han direktør for og medejer af cykelholdet Leopard Togt. Foto: Togt

Men hvad er der reelt set brug for, for at målet kan opnås?

Leopard og Tveskovs egen ejendomsvirksomhed Togt kommer fortsat til at lægge en god pose penge, men for ham er det lige så vigtigt, at en sponsor vil binde sig til projektet for en længere periode.

Brug for tre år

- Som samlet hold skal vi måske bruge 50 millioner over en treårig periode. Men det vigtige for mig er at få et treårigt engagement. Vi har brug for tre år, så vi f.eks. kan lave toårige aftaler med nogle af rytterne. Alle ryttere, jeg har lige nu, er på etårige aftaler, og det er de jo heller ikke glade for.

Reglerne i Danmark er, at cykelryttere på kontinentalhold kun må have kontrakter for et år ad gangen.

Kan samle arbejdsløse danskere op

Torsdag kunne Ekstra Bladet erfare, at Uno-X Pro Cycling skiller sig af med fire danskere til næste sæson.

Der er tale om Tour-danskeren Jonas Gregaard, Niklas Eg, OL-stjernen Lasse Norman Leth og Jacob Hindsgaul.

Disse står nu uden hold, og det samme er der en chance for, at flere andre gode danske ryttere gør til næste år.

Arbejdsløse Jonas Gregaard har tidligere kørt på det Riwal-hold, som Leopard Togt er baseret på. Polfoto/Jens Dresling

Her ville et professionelt dansk cykelhold ifølge Tveskov komme til sin ret.

- Jeg kunne se her forleden, at der var en fire-fem ryttere, der blev til overs på Uno-X, og vi har også et par gode ryttere, der snakker med nogle Proteams, men som også ville være interesserede i at køre på et dansk Proteam.

Andre græsgange

Af danskere på holdet, der snakker med ProTeams, forstår Ekstra Bladet, at særligt Andreas Stokbro og Mathias Bregnhøj meget vel kan være på vej til professionelle græsgange andetsteds.

