Dansk cykelboss valgt til magtfuld post

Formanden for Danmarks Cykle Union er valgt ind i bestyrelsen for den internationale cykleunion, UCI

BRUXELLES (Ekstra Bladet): Nordjyden Henrik Jess Jensen, som både er formand for Danmarks Cykle Union og vicepræsident for den europæiske cykleunion, er fredag blevet valgt ind i den magtfulde 'management committee' - bestyrelsen - i den internationale cykleunion, UCI.

Det meddeler UCI i en pressemeddelelse fredag aften.

Henrik Jess Jensen er valgt ind i bestyrelsen som europæisk repræsentant sammen med blandt andre den russiske mangemilliardær Igor Makarov, som var mæcen for det nu hendengangne russiske World Tour-hold Kathusha.

Et andet kendt ansigt i cykelverdenen, nemlig australske Anne Gripper, er valgt ind for cykelforbundet i Oceanien. Gripper er tidligere chef for antidopingarbejdet i UCI.

Henrik Jess Jensen har været gennem et stormvejr i Danmark, hvor han har været udsat for voldsom kritik internt i DCU.

Blandt andet er han blevet beskyldt for nepotisme og magtmisbrug, og han måtte lide den tort at modtage kritik af den etiske komite under Danmarks Idræts-Forbund.

God støtte

Et flertal af medlemmerne af Danmarks Cykle Union støtter imidlertid formanden, som modtog genvalg på en kongres i foråret, og dermed var vejen banet for hans videre færd i international sportspolitik.

Også UCI-præsident David Lappartient, som her under VM er blevet genvalgt på UCI-kongressen, har støttet Henrik Jess Jensen.

Under Tour de France udtalte han til Ekstra Bladet sin tro på, at den danske cykelboss er fuldt kvalificeret til at indtræde i UCI's bestyrelse.

Henrik Jess Jensen er valgt for en fireårig periode. Det har ikke været muligt at træffe ham for en kommentar.