Dansk cykelkronprins blæst bagover

Efter fire år hos DSM er Casper Pedersen nu blevet en del af en af cykelsportens største magtfaktorer.

Danskeren er skiftet til stjernebesatte Soudal-Quick Step og fortæller til Ekstra Bladet, at han kan mærke det helt særlige bånd, der kendetegner holdet, som også går under navnet 'The Wolfpack'.

- Vi har et godt bånd. De drenge, der har kørt på holdet i mange år, har en god kemi, så man vil gå i krig for hinanden. Det er en kultur, hvor man giver sig for hinanden og kører for den stærkeste. Selv de store stjerner hjælper til.

At selv de store stjerner ofrer sig for deres holdkammerater, så man allerede i Pedersens første løb for Quick Step, hvor den dobbelte verdensmester, Julian Alaphilippe, ofrede sig fuldstændig for danskeren, der blev nummer fire i endagsløbet Trofeo Calvia.

Netop Alaphilippe har overrasket Casper Pedersen med sin væremåde.

Casper Pedersen er lykkelig for sit skifte til Quick Step. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg vidste, at Julian Alaphilippe var udadvendt, men jeg var positivt overrasket over, hvor god han var til at inkludere os nye og skabe stemningen. Han er en flink og udadvendt holdkammerat. På samlingen sørgede han for at samle alle drengene i baren, så vi kunne få en øl sammen.

Ud over Alaphilippe tæller holdet også stjerner som Remco Evenepoel og danskerne Kasper Asgreen og Michael Mørkøv.

Grus i maskineriet på det gamle hold

Skiftet til Soudal-Quick Step har været en øjenåbner for Casper Pedersen, der her oplever et velfungerende hold, hvor der er styr på selv den mindste detalje.

- Folk er sindssygt professionelle, men afslappede. Så der er en udstråling af, at der er styr på tingene. Jeg var positivt overrasket over, hvor stort et setup her er. Alt har det formål, at vi skal køre stærkt på cykel, og det er målet at vinde løb. Det arbejder alle henimod.

Dette står i kontrast til, hvad danskeren oplevede i sin sidste sæson hos DSM.

Casper Pedersen til enkeltstart for DSM under Touren i 2021. Foto: Claus Bonnerup

- På DSM ved jeg ikke, om de overhovedet havde en overordnet plan. Sidste år gik det i hårdknude mellem holdet og mig, så nu er det ligesom en frisk start, hvor holdet og mine tanker stemmer overens. De, der er omkring os, er knivskarpe, og sportsdirektørerne kender løbene som deres inderlomme, fortæller Pedersen, der ikke synes, at klassikertruppen i DSM fungerede nær så godt.

Casper Pedersen formåede i hele 2022-sæsonen at skrabe 10 UCI-point sammen. Allerede på sin første løbsdag i år har han overgået dette med 60 point.

Lærling med svendeprøve

Da Casper Pedersens skifte til Quick Step-holdet blev officielt, blev han udråbt til at være Michael Mørkøvs arvtager, der skal stå i lære hos danskeren og overtage lead out-tronen en dag.

Dette er en sandhed med modifikationer, mener Pedersen

- Jeg er lærling, men jeg er færdiguddannet og har min svendeprøve, men jeg er stadig i lære. Jeg kan lære en masse taktiske træk af Michael. Det handler om, hvor mange gange du har set et scenario udspille sig. Han har 11 år mere på bagen end mig, så han ved godt, hvordan en situation i en spurt typisk udvikler sig.

Det ventes, at Casper Pedersen skal prøve sig af i nogle af de hårde belgiske endagsløb i år.