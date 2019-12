Dansk cykelrytter i alvorligt styrt

Mathias Norsgaard, som netop har skrevet kontrakt med spanske Movistar, har ifølge spansk medie været involveret i et styrt under træning nær sit hjem i Girona

Ifølge det spanske medie Cassa Digital i Catalonien har den danske pro-rytter Mathias Norsgaard været involveret i en ulykke under træning nær sit hjem i Girona.

Nyheden er publiceret på mediets hjemmeside torsdag aften. Ulykken skal være sket på en nedkørsel fra Santa Pellaia sydøst for Girona.

Få uger før, Mathias Norsgaard tiltræder som rytter på World Tour-holdet Movistar, har han angiveligt brækket et ben i en træningsulykke. Foto: Claus Bonnerup / Ritzau Scanpix

I regnvejr påkørte 22-årige Norsgaard ifølge Cassa Digital et køretøj, der trak ind foran ham for at komme ind på en parkeringsplads fra landevejen Carrer Enric Coris. En kollision var uundgåelig, lyder det.

Steffen Kromann, som er direktør på Norsgaards danske pro-hold Riwal Readynez, fik oplysning om uheldet torsdag aften, men har kun sporadisk kendskab til omstændighederne. Han blev kontaktet af spanske myndigheder i forhold til forsikring af rytteren, som er ansat på det danske hold frem til nytår.

- Jeg forstår, at Mathias har brækket benet og har fået hårde knubs. Han er indlagt på hospitalet dernede, siger Steffen Kromann til Ekstra Bladet.

Norsgaard er ifølge Cassa Digital indlagt på hospitalet Santa Caterina i Girona, hvor Norsgaard bor sammen med sin gode ven og svoger Mikkel Bjerg, som i næste sæson kører for World Tour-holdet UAE Team Emirates.

Michael Blaudzun, som er sportsdirektør på Riwal-Readynez, var torsdag aften i kontakt med både Norsgaards mor og hans agent, Manuel Quinziato. Fra begge sider var meldingen, at Norsgaard har pådraget sig dobbelt benbrud, fortæller Blaudzun.

- Det er selvfølgelig ikke godt for en rytter, der står foran World Tour-debut. Det siger sig selv. Hvis han faktisk har dobbelt benbrud, så går hele foråret jo med det. Det er sgu synd for ham, siger Michael Blaudzun, som i Svendborg i disse dage har samlet sit hold til næste sæson.

