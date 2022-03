Dansk cykelrytter stiger i graderne på belgisk hold

Cykelrytteren Andreas Kron var en af de mest iøjnefaldende danskere i sidste års udgave af Strade Bianche.

Lørdag kan der vente endnu en nøglerolle til Lotto Soudals danske profil, som igen er med i det italienske grusløb.

Efter præstationen i sidste års Strade Bianche hentede Kron to World Tour-sejre, og han kan mærke, at han er kommet højere op i hierarkiet.

- Min rolle har udviklet sig mere og mere. De tror på, at jeg kan køre med om sejrene. Jeg har haft en mere beskyttet rolle allerede fra start i sæsonen.

- Jeg har kørt mange løb med Tim Wellens, så det har givet lidt, at det har været ham, vi har kørt for. Men jeg har ofte været sidste mand for ham, og det har været sindssygt fedt at få en lidt mere beskyttet rolle, siger danskeren.

Belgiske Wellens er da også et godt bud på en rytter, der kan køre sig til et topresultat lørdag, efter at han allerede har vundet to løb i 2022.

Men Kron har også selv ambitioner for løbet, der køres for 16. gang og hurtigt har opnået en høj status blandt feltets ryttere.

- Jeg prøver at gå efter noget, men nu må vi se, i forhold til hvad holdets taktik er med Tim. Det er helt klart ham som udgangspunkt. Jeg vil helt klart opsøge det og synes, at formen er opadgående.

Kron døjede med knæproblemer i slutningen af 2021 og var derfor et skridt bagud, da det nye år begyndte.

Det hjalp ham heller ikke, at han dernæst løb ind i en omgang sygdom.

- Sæsonen er gået rigtig godt i forhold til alle omstændighederne. Derfor har jeg også forventninger til Strade. De største forventninger er, at vi som hold laver et resultat, og så må vi se, hvor jeg selv ender henne, siger han.

Strade Bianche køres over 184 kilometer. Løbet starter og slutter i den toscanske by Siena.

Topryttere som Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe og Richard Carapaz forventes at stille op.