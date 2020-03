Dansk cykelstjerne før OL: - God chance for guld

Michael Mørkøv er godt klar over, at han og makkeren Lasse Norman er store favoritter til at løbe med OL-guldet

Når Michael Mørkøv og Lasse Norman til sommer lander i Japan, er der en forventning om, at de vender hjem med medaljer. Det er for alvor gået op for Michael Mørkøv, efter makkerparret vandt VM-guld i sidste uge.

- Vi kan jo ikke løbe fra det, så suverænt som vi vandt det her verdensmesterskab. Vi må forvente, at det mere eller mindre er de samme ryttere, som vi skal konkurrere imod til OL.

- Det er klart, at der jo kan ske lidt i styrkeforholdet, men jeg satser også på, at Lasse og jeg også vil komme til at forbedre os, og så kan jeg ikke se, hvordan vi ikke skulle have en god chance for at gå efter OL-guld, siger Michael Mørkøv til Ekstra Bladet.

Langt fravær

Michael Mørkøv har i mange år har været væk fra de brune træbjælker, og i stedet har han lagt fokus over på de asfalterede landeveje, hvor han er på kontrakt hos det belgiske storhold Deceuninck Quick-Step. Derfor er han også ekstra glad for, at han i sidste uge har erobrede VM-guldet på banen.

- Det betyder rigtig meget for mig, for det kommer efter et langt fravær fra banesporten. Selvfølgelig var mit verdensmesterskab i 2009 også meget rørende, fordi det var første gang, at jeg blev verdensmester, lyder det fra Mørkøv.

- Men at komme tilbage 11 år senere og vinde guld i samme disciplin og med henblik på OL senere på året, ja, det betyder jo bare ekstra meget.

Michael Mørkøv jubler. Foto: Kacper Pempel/Reuters

Michael Mørkøv har i mange år været en stor profil på banen, hvor han i mange år dannede par med Alex Rasmussen og udgjorde det legendariske par nummer 7.

Nu danner den rutinerede dansker dog par med Lasse Norman, og indtil videre er det både blevet til et verdensmesterskab og et europamesterskab på banen.

