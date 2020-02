Dansk cykelstjerne: - Jeg har brækket ryggen

Køb adgang til at se AGF, Brøndby og FCKs kampe til Atlantic Cup her.

En stille og rolig træningstur søndag formiddag endte som et mareridt for den tidligere cykelstjerne Jens Veggerby.

For turen afsluttede med, at Veggerby stærkt forslået måtte en tur på hospitalet.

- Endte på hospitalet under dagens tur. Uheldigvis har jeg et brud i ryggen og masser af mærker, så jeg er ikke på toppen i noget tid. Jeg venter stadig på, at lægen kommer og fortæller mig, hvad de har tænkt sig at gøre, skriver Jens Veggerby fra sygesengen.

Jens Veggerby, der kom galt af sted på Brian Holms klassiske træningstur fra AB's baner i Gladsaxe, blev senere tilset af en læge, og han kunne kort efter give Ekstra Bladet en opdatering:

'Det er ikke så godt, for der er et brud på den nederste ryghvirvel.'

'Bruddet sidder heldigvis godt, så der er ikke fare for nerverne, som jeg forstår det på lægen,' skriver Jens Veggerby i en SMS.

I sin cykelkarriere, der startede i 1982, var Veggerby tilknyttet forskellige italienske hold, men det var på det succesfulde amerikanske hold 7Eleven, at han kørte sit største resultat ind: En etapesejr i Romandiet Rundt i 1989.

Den nu 57-årige Jens Veggerby har deltaget i fem Grand Tours (tre Giro d'Italia og to Tour de France).

Størst succes havde han dog på cykelbanerne, hvor han som seksdagesrytter nåede at vinde 13 løb heraf fire sejre i det københavnske seksdagesløb.

Desuden var han dygtig i disciplinen derny pace, hvor han blev verdensmester i 1993 og også tre gange blev europamester.

De senere år har Jens Veggerby arrangeret motionscykelløb, og han var i en periode succesfuld galleriejer, indtil han blev viklet ind i svindelaffæren omkring Stein Bagger og det forliste IT Factory.

Se også: Dansk cykeltalent deler voldsomt billede

Se også: Cykelstjerne kørt ned af flugtbilist

Se også: Cykelstjerne stopper på grund af hjerteproblemer