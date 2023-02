Dansk cykelstjerne skal være far

Den danske cykelrytter Mads Würtz skal være far for første gang

Efter et meget hårdt og svært 2022 for Mads Würtz Schmidt er der nu god grund til at smile.

Den 28-årige Israel-Premier Tech-rytter skal nemlig være far for første gang.

Det fortæller han i et opslag på sin Instagram-profil sammen med sin kæreste, Amalie Malgaard Albertsen.

Den glædelige nyhed kommer ikke mange dage efter, at den danske cykelrytter i et interview med TV 2 ærligt fortalte om sin 2022-sæson, der mest af alt bød på nedture på både landevejen og i privaten.

For udover skader og sygdom gik han også igennem en skilsmisse, inden han i slutningen af maj under Tour of Norway fik sit første panikanfald.

- Lige så snart jeg kom over målstregen, og løbet var slut, begyndte jeg at ryste. Jeg havde aldrig prøvet det før, og jeg vidste ikke, hvad der skete. Jeg stortudede og hyperventilerede, har Mads Würtz Schmidt fortalt.

Herefter endte han til sidst med at tage kontakt til en psykolog, og det blev første skridt i vejen tilbage mod bedring. I interviewet fortæller han også, at han i dag er et bedre sted, efter han var 'helt nede at vende'.

Mads Würtz Schmidt, der i 2021 vandt DM, meldte sidste år fra til Tour de France, der ellers startede i Danmark. Det skal han heller ikke i år, hvor planen i stedet er, at han skal stille til start ved Giro d’Italia.

Mads Würtz Schmidt indledte 2023-sæsonen lørdag, hvor han blev nummer 11 i endagsløbet Vuelta a Murcia, inden han mandag kørte i mål som nummer 14 ved Clasica Jaén Paraiso Interio.

