Dansk cykelstjerne smittet med coronavirus

Den danske cykelrytter Magnus Cort er testet positiv for coronavirus, oplyser hans hold, EF Education First, i en pressemeddelelse ifølge TV2 Sporten.

27-årige Cort har netop kørt det italienske etapeløb Tirreno-Adriatico, som sluttede mandag. Her spurtede han sig til to tredjepladser.

Den positive test skal være afleveret 13. september, altså på næstsidste dag af det italienske løb.

- Han er blevet isoleret fra resten af holdet og de ansatte, og han kørte selv tilbage til Girona, hvor han nu er i karantæne, skriver EF-holdet i pressemeddelelsen ifølge TV2 Sporten.

- Samtlige ryttere og staben er blevet testet to gange - søndag og mandag - og alle resultater er negative, lyder det videre.

Danskeren er blevet smittet. Foto: Ernst van Norde

Bornholmeren Cort opnåede sit foreløbig største resultat, da han i 2018 vandt en etape i Tour de France, hvortil han dog ikke blev udtaget i år.

Derudover vandt han to etaper i Vuelta a España i 2016.

CCC-rytteren Lukasz Wisniowski blev også testet positiv for coronavirus under Tirreno-Adriatico, men han nåede at blive trukket ud af løbet inden afslutningen.

Magnus Cort har deltaget i Tour de France i både 2018 og 2019 - begge år som rytter for det kasakhiske hold Astana.

I 2016 og 2017 kørte han Vueltaen for det australske hold, som dengang hed Orica-Greenedge, men nu hedder Mitchelton-Scott.

Blandt de to etapesejre i 2016-udgaven af den spanske grand tour var den sidste etape, som er for Vueltaens sprintere, hvad Champs-Élysées er for sprinterne i Tour de France.

De senere år har han dog udviklet sig til en noget mere alsidig rytter, som også kan begå sig på lidt mere kuperede etaper.

I klassikersammenhæng er hans bedste resultat en ottendeplads i Milano-San Remo.

