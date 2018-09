Dansk cykeltalent lander kontrakt med World Tour-hold

Cykelrytteren Casper Pedersen fortsætter fra årsskiftet karrieren hos World Tour-holdet Team Sunweb.

Det tyske cykelhold har indgået en treårig aftale med det danske talent.

- Jeg har i flere år ønsket at køre for dette hold, så det er en stor drøm, der er gået i opfyldelse, siger Casper Pedersen til holdets hjemmeside.

Den 22-årige dansker har hidtil kørt for prokontinental-holdet Aqua Blue Sport, der for nylig meddelte, at man lukkede ned efter den igangværende sæson.

Hos Team Sunweb bliver Casper Pedersen holdkammerat med landsmanden Søren Kragh Andersen. Desuden er Morten Bennekou tilknyttet holdet som sportsdirektør.

Sunweb-træner Marc Reef har store forventninger til Casper Pedersen.

- Vi har fulgt ham gennem et godt stykke tid, og vi tror på, at han har potentiale til at køre de flamske klassikere og i vores sprinttog.

- Til at begynde med får han en hjælpefunktion, og så kan han gradvist vokse derfra, siger Marc Reef til cykelholdets hjemmeside.

Danskere på WorldTouren i 2019 I alt 15 danske ryttere har i 2019 kontrakt med et WorldTour-hold, men det kan sagtens ende med flere. Eksempelvis kører to danskere som lærlinge - såkaldte stagiaires. Det er ikke ensbetydende med, at de får en kontrakt, men det er et skridt i den rigtige retning. Ligeledes er eksempelvis Lasse Norman Hansen stadig uden kontrakt som følge af Aqua Blue-holdets lukning. Astana

Magnus Cort

Jakob Fuglsang

(Jonas Wilsly Gregaard - p.t. stagiaire) Dimension Data

Lars Bak

Michael Valgreen EF Education First

Matti Breschel Katusha

Mads Würtz Schmidt LottoNL-Jumbo

Jonas Vingegaard Lotto-Soudal

Rasmys Byriel Iversen Michelton-Scott

Christopher Juul-Jensen Quick-Step

Michael Mørkøv

Kasper Asgreen

(Mikkel Honoré - p.t. stagiaire) Sunweb

Søren Kragh Andersen

Casper Pedersen Trek-Segafredo

Mads Pedersen

Niklas Eg



Fik drøje hug for satire af Serena: Svaret fra hans arbejdsgiver er mesterligt

Vanvittige billeder: Trækker konkurrents bremse med 225 km/t